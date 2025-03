Serie A 25/26, dubbi sulla data di partenza: incognita Supercoppa italiana

Sembrava tutto fatto per la scelta del 23 agosto come data d’inizio del prossimo campionato di Serie A, ma il consiglio di Lega ieri ha preferito rimandare la decisione, probabilmente alla fine di aprile, una volta conosciuto l’esito delle semifinali di Coppa Italia. Da Bologna-Empoli e Inter-Milan, usciranno non solo le due finaliste del torneo ma anche due qualificate alla Supercoppa italiana, se venisse confermata la Final Four.

L’ultima parola, in questo senso, spetta agli arabi. L’accordo con Riad prevede l’organizzazione di quattro edizioni su sei nel regno a partire dal 2022: i sauditi hanno ospitato due edizioni consecutive della Supercoppa e possono sceglierne altre due nei prossimi quattro anni. Se dovessero mancare le tradizionali big come la Juventus o una tra Inter e Milan, lascerebbero volentieri ad altri l’onere di organizzare questa edizione del torneo.

Date Serie A 2025 2026 – Nessuno stop del campionato a Natale

Con l’eventuale passo indietro dei sauditi, la Lega tornerebbe alla finale in gara secca: vincitrice dello Scudetto contro vincitrice della Coppa Italia e, a quel punto, l’evento potrebbe tornare ad agosto. In quel mese – spiega Il Corriere dello Sport – partirà però anche la Coppa Italia e se il Bologna non dovesse finire il campionato nei primi otto posti giocherebbe un turno in quello stesso mese; i sedicesimi sarebbero nel weekend 9-10 agosto oppure il 16-17 se la Supercoppa si disputasse, viceversa, a gennaio in Arabia.

Decisione rimandata dunque, con una certezza: il campionato non si fermerà sotto Natale. Con i nuovi format delle coppe europee non c’è spazio per riposare.