Dove vedere Al Fayha Al Hilal tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Fayha Al Hilal tv streaming, 24esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

I campioni sauditi in carica cercano una vittoria per riaprire il discorso campionato dopo il pareggio dell’Al Ittihad in casa dell’Al Qadisiya portandosi così a quattro punti dall’attuale capolista. Per farlo, però, deve invertire la rotta che nelle ultime partite di campionato ha visto Milinkovic-Savic e compagni vincere solamente una volta nelle ultime cinque gare disputate.

Dove vedere Al Fayha Al Hilal tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Fayha e Al Hilal si giocherà al King Abdullah Sports City Stadium di Buraidah, venerdì 7 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Fayha Al Hilal tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Fayha-Al Hilal non sarà visibile in chiaro nonostante Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 sul decoder Sky) abbia i diritti esclusivi per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le due migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.