DAZN, accordo con TNT Sports: live 24 sfide del Mondiale per Club negli USA

DAZN ha annunciato nella giornata odierna una nuova partnership con TNT Sports negli Stati Uniti d’America, in occasione del Mondiale per Club 2025. La piattaforma di sport in streaming ha rilevato i diritti della manifestazione a livello globale per una cifra intorno a un miliardo di dollari. Il torneo prenderà il via sabato 14 giugno a Miami e vedrà coinvolti 32 dei migliori club di calcio provenienti da tutto il mondo.

Grazie a questa intesa, le reti Warner Bros. Discovery TNT, TBS e truTV trasmetteranno 24 delle 63 partite del torneo agli spettatori negli Stati Uniti. Grazie a questa collaborazione, i tifosi negli Stati Uniti potranno seguire alcune sfide della fase a gironi, della fase ad eliminazione diretta e la finale in più modi, su più piattaforme. DAZN è al lavoro per intese di questo tipo in tutto il mondo, e – come svelato da Calcio e Finanza – novità sono attese anche per l’Italia.

Inoltre, DAZN e TNT Sports arricchiranno l’esperienza dei tifosi con una programmazione in lingua inglese in studio e altri contenuti durante tutto il torneo. Inoltre, Bleacher Report di TNT Sports, House of Highlights e B/R Football produrranno e condivideranno contenuti attraverso le loro piattaforme social.

Questa partnership va oltre il contenuto e la trasmissione. Warner Bros. Discovery e DAZN collaboreranno su attività di promozione, marketing e vendite di spazi pubblicitari. Sfruttando la loro portata collettiva e l’innovazione, queste due aziende creeranno un’esperienza fluida e multi-piattaforma che offrirà il massimo valore per i partner del brand e garantirà che il torneo raggiunga il pubblico più ampio possibile negli Stati Uniti.

«Collaborare con DAZN per presentare il Mondiale per Club 2025 rafforza ulteriormente il nostro portafoglio sportivo quest’estate e porta un altro evento di classe mondiale nel nostro portafoglio di TNT Sports», ha dichiarato Luis Silberwasser, Presidente e CEO di TNT Sports. «Non vediamo l’ora di questa nuova partnership con DAZN mentre insieme presentiamo questa emozionante nuova competizione globale di club calcistici negli Stati Uniti quest’estate», ha aggiunto.

Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha affermato: «L’expertise combinata di DAZN e TNT Sports offrirà ciò che FIFA e i tifosi desiderano: un torneo che le generazioni ricorderanno. Con i nostri nuovi partner di Warner Brothers. Discovery, DAZN migliorerà ed espanderà la produzione, il marketing e le vendite di spazi pubblicitari per il torneo, per massimizzare l’engagement e la portata e garantire che i tifosi ricevano la migliore esperienza di visione possibile».