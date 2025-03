Feyenoord Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di seguire Feyenoord Inter in streaming gratis.

Tutto pronto su Prime Video (CLICCA QUI PER PROVARE IL SERVIZIO GRATUITAMENTE PER 30 GIORNI) per la gara d’andata degli ottavi di finale tra Feyenoord e Inter. I nerazzurri, unici italiani rimasti ad inseguire il sogno europeo, volano in Olanda per affrontare il Feyenoord. La gara è in programma mercoledì 5 marzo in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 18:00, calcio d’inizio ore 18:45. In diretta dal de Kuip di Rotterdam ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar e Gianfranco Zola. A loro si unirà una guest d’eccezione: l’ex attaccante nerazzurro Julio Cruz. In questo caso doppio ex, avendo giocato anche nel Feyenoord.

Feyenoord Inter in streaming gratis – Telecronisti e ospiti

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

A seguire, a partire dalle 23:00 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi animeranno la puntata speciale di Highlights Show con ampia sintesi di Feyenoord vs Inter e highlights di tutte le altre partite del martedì e mercoledì sera. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 5.

Feyenoord Inter in streaming gratis – Le funzionalità di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Feyenoord Inter in streaming gratis? Come seguire la gara free

La sfida tra Feyenoord e Inter sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio Prime Video di Amazon. Coloro che non fossero ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi sul sito di riferimento.