BlackRock e Aponte (MSC) comprano il Canale di Panama per 19 miliardi

CK Hutchison Holdings Limited, conglomerato internazionale registrato presso le isole Cayman e con sede a Hong Kong, ha deciso di mettere vendere i porti che controlla all’ingresso e all’uscita del Canale di Panama, nonché di altre strutture portuali in tutto il mondo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, l’operazione ha un valore pari a 19 miliardi di dollari e arriva proprio mentre l’amministrazione Trump continua a denunciare il presunto controllo cinese sul Canale di Panama. Non sembra nemmeno casuale che l’acquisto stia per essere finalizzato da una grande società di gestione del risparmio come BlackRock.

Si tratta in realtà di un consorzio che ha definito un principio di accordo per l’acquisizione dell’80% del gruppo Hutchison Ports. BlackRock e la sua unità Global Infrastructure Partners (Gip), insieme alla divisione porti di Mediterranean Shipping Company (Msc), che fa capo all’armatore italiano Gianluigi Aponte (e che in Serie A è sponsor di club come il Napoli e il Milan), acquisiranno anche il 90% di Panama Ports che gestisce i due accessi di Balboa e Cristobal. Di questo accordo preliminare sembra sia già stato informato il presidente Donald Trump, anche se al momento non sono previsti commenti ufficiali sull’operazione. L’acquisizione dei porti richiederà tuttavia l’approvazione del Governo statunitense, come fatto sapere dalla stessa BlackRock.

«Questo accordo è una potente dimostrazione della piattaforma combinata di BlackRock e Gip e della nostra capacità di offrire investimenti differenziati ai clienti – ha dichiarato in un comunicato l’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink –. Siamo sempre più la prima chiamata per i partner che cercano un capitale paziente e a lungo termine».

Inoltre, nella giornata di ieri, secondo la statunitense Bloomberg, il Global Infrastructure Partners (Gip) di BlackRock sta creando uno dei più grandi fondi infrastrutturali del mondo: il gruppo sta infatti raccogliendo la cifra monstre di 25 miliardi di dollari per il suo quinto fondo flagship Gip Fund V.

Con quel volume il fondo di BlackRock si avvicina dunque ai 28 miliardi di dollari di un veicolo simile di Brookfield Asset Management che è tutt’ora il fondo infrastrutturale più capiente del mondo. Anche Gip non è nuovo a queste imprese in realtà: già nel 2019 raccolse circa 22 miliardi di dollari per il suo quarto fondo, che ormai sono già tutti investiti. Questa volta punta a 25 miliardi, ma potrebbe anche superarli per poi iniziare a investire partendo proprio da Panama e dai suoi porti.