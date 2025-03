Juve, il titolo cresce ancora in Borsa: +50% in meno di un mese

Dopo aver chiuso con un +12% la giornata di ieri, continua il trend positivo della Juventus a Piazza Affari. Questa mattina, il titolo bianconero è vicinissimo ai 3,5 euro di quotazione delle proprie azioni per una crescita, rispetto alla chiusura di ieri, vicina al 4%.

Un trend positivo che porta il titolo Juve a guadagnare quasi il 50% in meno di un mese, visto che il valore delle azioni lo scorso 7 febbraio avevano toccato quota 2,3225 e ora, come detto, a un passo dai 3,5 euro. La capitalizzazione di mercato del titolo arriva così a i 1,34 miliardi di euro. Una forte crescita anche sulla spinta delle manovre di Tether, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della società il 14 febbraio scorso con la conferma della Consob arrivata cinque giorni dopo.

Negli ultimi 5 anni solamente in quattro occasioni il titolo del club bianconero ha avuto un rendimento superiore come crescita rispetto al +12% registrato ieri: in particolare, era successo il 19 aprile 2021 (+17,8% nel giorno del lancio del progetto Superlega), il 7 novembre 2024 (+14,6% nel giorno dell’assemblea degli azionisti sul bilancio al 30 giugno 2024) e il 20 aprile 2020 (+12,87%).