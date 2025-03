Al via il primo Master 1000 della stagione: quanto vale il montepremi a Indian Wells

Il Masters 1000 di Indian Wells 2025, in programma dal 5 al 16 marzo, segna l’inizio della stagione dei tornei di questa categoria. La competizione si disputa sui campi in cemento con superficie in Laykold dell’Indian Wells Tennis Garden, in California, una struttura costruita nel 2000 che ospita venti campi da tennis, tra cui lo Stadium 1, con una capienza di 16.100 spettatori.

Considerato il torneo più prestigioso al di fuori dei quattro eventi del Grande Slam, l’Indian Wells Open si distingue per l’alto livello organizzativo e per essere uno dei pochi eventi con tabelloni maschili e femminili di pari importanza. Il torneo si sviluppa nell’arco di due settimane e, dal 2014 al 2023, ha ricevuto il riconoscimento di miglior evento della sua categoria sia dall’ATP che dalla WTA.