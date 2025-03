Grande serata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove in palio c’è una fetta di Scudetto e per la sfida di oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18) tra Napoli e Inter è previsto un parterre d’eccezione. Il club partenopeo farà registrare il tutto esaurito e il record stagionale d’incasso.

Come riportato da La Repubblica, in tribuna non ci sarà nemmeno un posto vuoto e si accomoderanno circa 55mila spettatori, con il pienone previsto persino nel settore ospiti. Nelle casse dei partenopei entreranno invece circa 2 milioni di euro, al netto del rateo per ogni gara assicurato dai numerosissimi abbonamenti acquistati nella scorsa estate.

I cancelli apriranno alle 15 (con tre ore di anticipo sul fischio d’inizio) e gli ultras delle curve hanno chiesto per l’occasione con dei volantini a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio con una sciarpa, per colorare interamente di azzurro le tribune. Tutto esaurito pure il settore dei Vip, con De Laurentiis che farà gli onori di casa.

I tifosi sognano un’impresa e la squadra ha trascorso la vigilia in ritiro, per presentarsi al massimo al fischio d’inizio al Maradona. Conte è in emergenza per le due assenze pesanti di Anguissa e Neres e alla fine confermerà il modulo 3-5-2, visto che Olivera è arruolabile solo per la panchina. L’unico dubbio è a centrocampo, con il ballottaggio tra Gilmour e Billing.

Sponda Inter, in mezzo al campo si rivedrà il terzetto titolare formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, nonostante ci fosse l’ipotesi di Zielinski dal primo minuto, così come sulle corsie esterne ci saranno Dumfries e Dimarco. La novità importante potrebbe esserci in difesa, con Bisseck in vantaggio nel ballottaggio con Pavard: il francese, considerando le diverse defezioni sugli esterni, potrebbe tornare utile a gara in corso anche da quinto. In attacco, si va verso il rientro di Thuram dal primo minuto.