Bestemmia Lautaro: indagine FIGC partita da una denuncia di tifosi Juve

L a notizia dell’apertura di un fascicolo sulla bestemmia di Lautaro Martinez, con annesso ritrovamento dell’audio, non ha lasciato indifferenti i tifosi dell’Inter, visto pure che di mezzo c’è una rivale storica come la Juventus (il caso è relativo al match contro i bianconeri delle scorse settimane).

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale avrebbe avviato l’indagine dopo una denuncia di terzi (si parla di un’associazione di tifosi juventini), a cui erano allegati dei video con l’audio della tanto discussa bestemmia.

In casi come questo – spiega il quotidiano – la Procura della FIGC ha l’obbligo di aprire un procedimento, per accertare se i video siano reali e non fake (con i programmi di intelligenza artificiale di oggi, non è un’ipotesi così remota) e dunque se sia stato commesso un illecito.

Ora, per quanto riguarda l’attaccante argentino, prende sempre più corpo l’ipotesi patteggiamento. Nel caso in cui ci si accordi prima del deferimento, il Codice di giustizia sportiva prevede una sanzione dimezzata: dato che parliamo di una giornata di squalifica, patteggiare significherebbe essere puniti con una multa. Se invece Lautaro tenesse il punto comparirà davanti al Tribunale federale nazionale con il rischio di una giornata di stop.