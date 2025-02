MotoGP: su Sport e Finanza lo speciale in vista dell’inizio della stagione

Il motomondiale ai nastri di partenza. La classe regina delle due ruote si appresta a sbarcare in Thailandia per il primo appuntamento stagionale, che dà il via all’edizione numero 77 del campionato.

La prima gara dell’anno vedrà fermo ai box Jorge Martin, campione in carica dopo aver conquistato il titolo all’ultimo GP dello scorso anno sottraendolo a Francesco Bagnaia, con il duello tra i due che si rinnova dopo il passaggio dello spagnolo tra le fila di Aprilia.

Pronto a recitare un ruolo da protagonista anche il nuovo compagno di squadra di Pecco, Marc Marquez, che ha sposato il progetto Ducati e andrà a comporre una coppia di altissimo livello con il pilota torinese.