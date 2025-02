Inter, Oaktree riapre il portafoglio: versati altri 5 milioni a dicembre

Nuovo versamento da parte di Oaktree nelle casse dell’Inter. È quanto emerge dalla semestrale al 31 dicembre 2024 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, che ha reso noto i dati al 31 dicembre 2024.

In particolare, infatti, lo scorso novembre in occasione dell’assemblea degli azionisti che aveva approvato il bilancio al 30 giugno 2024, il club nerazzurro aveva reso noto come Oaktree fosse intervenuta a livello di capitale. “Oaktree ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2024/25 a una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro. Le riserve di patrimonio netto a disposizione della società aumentano quindi di 44 milioni attraverso dirette iniezioni di cassa e di 3 milioni attraverso la conversione dell’ultima quota residua di finanziamenti soci”, aveva spiegato.

Tuttavia, come emerge appunto dalla semestrale di Inter Media and Communication, Oaktree ha versato ulteriori cinque milioni lo scorso dicembre, attraverso la holding lussemburghese Grand Tower.

“Nel primo semestre del 2024/2025 – si legge nel documento -, Grand Tower ha effettuato una ricapitalizzazione di TeamCo per un totale di €52,0 milioni attraverso:

La rinuncia agli ultimi €3,0 milioni di capitale residuo dei prestiti soci e la loro conversione in riserva di capitale.

Un’iniezione di liquidità nella riserva di capitale per €49,0 milioni (di cui €44,0 milioni nel primo trimestre e €5,0 milioni a dicembre)”.

“Dopo la rinuncia ai €3 milioni, l’unico debito ancora presente nel bilancio di TeamCo riguarda gli interessi maturati (non ancora rinunciati) per un importo di €31,4 milioni”, conclude l’Inter nel documento.