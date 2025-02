Moratti e Bombassei investono nelle acque minerali del Gruppo Branca-Pineta

Il fondo di Private Capital Italian Fine Food, promosso dalla società di gestione AVM SGR, ha acquisito una quota di maggioranza relativa del Gruppo Bracca-Pineta, attivo nel settore delle acque minerali e oligominerali. L’operazione – si legge in una nota – è stata condotta insieme a un pool di investitori privati, tra cui Alexa Invest, Gruppo Alfano Holding, Aretusa, Alberto Bombassei (presidente emerito di Brembo), Vitaliano Borromeo, Banca Ifis, Massimo Moratti Sapa (la cassaforte dell’ex patron dell’Inter Mssimo Moratti) e il Gruppo Som di Udine.

Il gruppo comprende due fonti di acque minerali in provincia di Bergamo, Bracca Acque Minerali, con sede in Val Brembana, e Fonti Pineta, in Alta Val Seriana, per un fatturato complessivo di circa 55 milioni di euro. I nuovi azionisti affiancheranno le famiglie Bordogna e Ghisalberti, che hanno fondato Bracca e Pineta. In base agli accordi, Luca Bordogna manterrà l’incarico di amministratore delegato delle due le aziende.

L’ingresso nel Gruppo dei nuovi azionisti nasce allo scopo di dotare Bracca e Pineta delle risorse necessarie per sostenerne lo sviluppo attraverso il consolidamento della performance industriale e l’espansione delle relazioni commerciali verso nuovi clienti, si legge in una nota. AVM SGR spiega che quest’operazione è prodromica alla realizzazione di un più vasto polo del settore dell’imbottigliamento di acqua di elevata qualità.

«Con questo investimento realizziamo un progetto importante nel settore del Food&Beverage, incentrato sull’impegno di favorire la competitività delle PMI e sulla valorizzazione della loro attività, aprendo nuovi canali di interazione con investitori e mercati finanziari capaci di far convergere risorse e competenze su un piano di espansione che guarda oltre i confini nazionali», ha commentato Giovanna Dossena, Principal di AVM SGR.