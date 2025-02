I 100 club sportivi che valgono di più: Dallas Cowboys in testa, ManUTD prima società di calcio

Fra i 100 club sportivi con il più alto valore c’è solo una società italiana, la Ferrari. Esce infatti da questa graduatoria, rispetto lo scorso anno, un’altra controllata da Exor come la Juventus che nel 2024 occupava il 98° posto. La casa automobilistica, di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann, si piazza i 41esima piazza, facendo un balzo in avanti rispetto al 71° posto dello scorso anno.

La classifica, stilata dal portale Sportico, prende in considerazione le varie leghe americane di football (presenti tutte e 32 franchigie della NFL nelle prime 53 posizioni), basket, baseball e hockey, più Formula 1 e calcio globale, anche se la MLS non trova spazio nelle prime 100 posizioni.

Per ricavare il valore di mercato delle franchigie sportive sono state calcolate le entrate di ciascuna società (stagione 2022/23, mentre per il calcio la 2021/22), la somma del valore di mercato del franchising combinato con il valore delle attività legate al club e delle proprietà immobiliari.

I club sportivi che valgono di più 2025 – La top 20

Si conferma al primo posto di questa speciale classifica la franchigia della NFL dei Dallas Cowboys, che supera i 10 miliardi di valore facendo registrare un incremento pari a 1,2 miliardi di dollari.

Dando uno sguardo alla top 10, dove non si trovano club di calcio, visto che Manchester United e Real Madrid sono, rispettivamente al 17° e 18° posto, ci sono ben quattro franchigie di New York, due di Los Angeles e due di San Francisco:

Dallas Cowboys – 9,81 miliardi di euro Golden State Warrios – 8,7 miliardi New York Knicks – 7,9 miliardi Los Angeles Lakers – 7,7 miliardi New York Yankees – 7,5 miliardi Los Angeles Rams – 7,4 miliardi New York Giants – 7,3 miliardi New England Patriots – 6,9 miliardi San Francisco 49ers – 6,5 miliardi New York Jets – 6,46 miliardi Miami Dolphins – 6,43 miliardi Philadelphia Eagles – 6,4 miliardi Las Vegas Raiders – 6,37 miliardi Los Angeles Dodgers – 6 miliardi Washington Commanders – 6 miliardi Chicago Bears – 5,95 miliardi Manchester United – 5,9 miliardi Real Madrid – 5,8 miliardi Houston Texans – 5,7 miliardi Atlanta Falcons – 5,6 miliardi

I club sportivi che valgono di più 2025 – Le altre società

Restringendo il campo solo al calcio, sono in totale 10 le società menzionate nella lista dei 100 club con il più alto valore nel mondo dello sport. Per un totale che scende rispetto alle 11 dell’anno scorso, vista l’assenza della Juventus. Nella classifica è presente anche la Ferrari, che come detto è rimasta l’unica società italiana presente in questa speciale graduatoria.

17. Manchester United – 5,9 miliardi di euro

18. Real Madrid – 5,8 miliardi

35. Barcellona – 5 miliardi

40. Liverpool – 4,3 miliardi

46. Bayern Monaco – 4,6 miliardi

48. Ferrari – 4,54 miliardi

51. Manchester City – 4,51 miliardi

61. PSG – 3,9 miliardi

65. Arsenal – 3,7 miliardi

74. Tottenham – 3,31 miliardi

75. Chelsea – 3,3 miliardi