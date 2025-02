Fuorigioco con "luce" e stop al tempo: la FIFA studia nuove regole dal 2025/26

Il presidente della FIFA Gianni Infantino incontrerà a marzo i rappresentanti dell’IFAB, l’ente che gestisce le regole del gioco del calcio, per discutere l’integrazione di nuove norme a partire dalla prossima stagione, in particolare per quanto riguarda il fuorigioco e l’utilizzo del VAR.

Infantino incontrerà il prossimo 1° marzo a Glasgow i rappresentanti dell’IFAB (International Football Association Board), per discutere di diversi cambiamenti che potrebbero rappresentare una rivoluzione per lo sport più popolare al mondo.

FIFA nuove regole calcio – Le modifiche sul fuorigioco

La principale riforma tra quelle discusse sarà quella derivante dalla “legge Wenger”, dal nome dell’ex allenatore dell’Arsenal, ora direttore dello sviluppo del calcio mondiale alla FIFA. Nel 2021, il francese aveva proposto una reinterpretazione del fuorigioco per favorire l’attaccante.

Secondo la sua proposta, un giocatore sarebbe segnalato in fuorigioco solo se il suo corpo fosse stato completamente oltre la linea dell’ultimo difensore, una riproposizione del cosiddetto concetto di “luce” tra attaccante e difendente. In altre parole, se una parte del corpo dell’attaccante è allineata con quella del difensore, la posizione sarà considerata regolare. Questa ipotesi è già stata sperimentata la scorsa stagione in tornei giovanili in Italia e in Svezia.

FIFA nuove regole calcio – Il “challenge” e il tempo effettivo

Un’altra possibile novità in esame riguarda la comunicazione delle decisioni arbitrali in diretta. Questo sistema è già stato implementato durante la Coppa del Mondo femminile nel 2023. La FIFA e l’IFAB rifletteranno inoltre sull’adozione del sistema del “challenge”, ben noto nel basket. Ogni allenatore potrebbe utilizzare un numero determinato di richieste di accesso al VAR per far visionare all’arbitro un’azione controversa.

Infine, l’ultimo argomento in discussione riguarderà il tempo di gioco effettivo. Attualmente, il cronometro di una partita di calcio si ferma solo a metà partita e al fischio finale, mentre la FIFA sta valutando la possibilità di fermarlo in caso di analisi di una situazione controversa o di infortunio grave. Tutte queste modifiche potrebbero entrare in vigore già a partire da luglio 2025.