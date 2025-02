La Serie A 2024/25 sta entrando nella sua fase più calda. La lotta al titolo proseguirà nel weekend in arrivo con il big match tra Napoli e Inter, in programma sabato 1° marzo con calcio d’inizio fissato alle ore 18.00. I nerazzurri hanno una lunghezza di vantaggio sui partenopei e sperano di allungare, mentre la formazione di Antonio Conte proverà a ribaltare nuovamente le posizioni in vetta.

Spettatrice interessata anche l’Atalanta, che a sorpresa può rientrare in corsa per la lotta al titolo, complici anche i risultati altalenanti delle due rivali nelle ultime settimane. In caso di vittoria nel match casalingo con il Venezia e di pareggio tra Napoli e Inter, ci troveremmo con ben tre squadre in vetta nello spazio di un solo punto, a 11 giornate dalla fine del campionato.

DAZN partite in chiaro Serie A – I match già trasmessi nel 2024/25

Tutti gli incontri, come noto, saranno visibili su DAZN (sette a giornata in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky). Di tutte le sfide rimanenti, la piattaforma di sport in streaming ne trasmetterà due in diretta in chiaro, un’opzione prevista dal bando per i diritti tv della Serie A per il ciclo 2024-2029 e che l’OTT ha già sfruttato per mandare in onda tre match nel 2024/25:

29 ottobre 2024, ore 20.45 – Milan-Napoli 0-2 (sfida d’esordio per la Serie A in chiaro su DAZN)

16 dicembre 2024, ore 20.45 – Lazio-Inter 0-6

18 gennaio 2025, ore 18.00 – Juventus-Milan 2-0

DAZN partite in chiaro Serie A – Le scelte per gli ultimi turni di campionato

Ricordiamo, infatti, che DAZN ha la possibilità di trasmettere fino a cinque partite in chiaro in una stagione. Ma quali saranno i prossimi due match? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’emittente si sta orientando verso la trasmissione gratuita di Atalanta-Inter (big match valido per il 29° turno di Serie A) e Roma-Juventus, in programma per la 31esima giornata di campionato.

Questi saranno gli ultimi due match di stagione trasmessi in modalità free salvo cambiamenti dell’ultima ora e per i quali si attende l’ufficializzazione.

DAZN partite in chiaro Serie A – Come registrarsi

Per vedere le partite gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita; Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.