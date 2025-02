Roma, crescono i costi per lo stadio a Pietralata: servono altri 100 milioni

L’inaugurazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata è slittata al 2028. Lo ha annunciato nella giornata di ieri il sindaco Roberto Gualtieri in persona. Il ritardo accumulato è troppo e non si riuscirà ad aprire l’impianto nel 2027, in tempo per il centenario del club, come precedentemente annunciato.

In Campidoglio si attende la trasmissione del progetto definitivo, il documento necessario per poter avviare la conferenza dei servizi decisoria che, a sua volta, potrà sbloccare i cantieri. La Roma avrebbe dovuto presentare gli elaborati addirittura nel 2023, salvo poi annunciarne il rinvio più volte. Fino all’ultimo annuncio del patron giallorosso che fissava la presentazione del definitivo al gennaio 2025.

Una lentezza intervallata solo dalla presentazione del rendering del nuovo impianto disegnato dallo studio Populous. Le ultime previsioni indicano nella primavera il momento buono per la sua presentazione. Da alcuni mesi, a coordinare la partita stadio per la Roma c’è un nuovo consulente, Nicholas Gancikoff. Con lui il tavolo di confronto sembra aver ripreso vigore, anche se resta un problema: il budget a disposizione.

Come riporta La Repubblica, i Friedkin hanno recentemente fatto sapere di aver approvato una spesa di circa 1,1 miliardi ( 1,090 per l’esattezza). Un investimento monstre che però forse ancora non basta per finanziare tutti gli interventi richiesti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi preliminare. Servirebbero altri 100 milioni ed è appunto la ricerca di questa somma a causare gli ultimi rallentamenti burocratici.

Si parlava di prescrizioni. Tra queste rientra anche il ponte ciclopedonale tra l’area di Pietralata e via Livorno, un passaggio pensato per facilitare la passeggiata dei tifosi dallo stadio alla stazione Bologna della linea B.