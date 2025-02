Stellantis, caccia al nuovo CEO: dubbi sul futuro dei 14 brand del gruppo

Mentre il presidente di Stellantis, John Elkann, sta cercando il candidato per sostituire Carlos Tavares nel ruolo di CEO, la priorità del gruppo – spiega Reuters – è diventata quella di decidere quanti dei 14 marchi del colosso automobilistico abbiano un futuro sostenibile. Il portafoglio vasto della società riflette le sue origini nella fusione del 2021 tra Fiat-Chrysler e il proprietario di Peugeot, PSA. Ridurlo potrebbe semplificare la struttura e permettere di unire alcune funzioni di marketing, sviluppo e vendite.

Tuttavia, ogni marchio – dai bestseller come Jeep, Ram e Peugeot ai marchi in difficoltà come DS, Lancia e Alfa Romeo – ha i suoi fan, rendendo difficile la scelta di quali abbandonare. In Europa, ad esempio, dove Stellantis è il secondo produttore automobilistico dopo Volkswagen, il suo marchio Peugeot, il più venduto, aveva una quota di mercato del solo 4,9% l’anno scorso, piazzandosi all’ottavo posto in assoluto.

Un altro svantaggio è il basso riconoscimento del nome Stellantis, rispetto a concorrenti come VW o Toyota. Una fonte vicina a Elkann ha dichiarato a Reuters che l’argomento è una priorità e che qualsiasi candidato per il ruolo di CEO senza un’idea chiara sui marchi «non è il candidato giusto». Il nuovo CEO deve «essere pronto a prendere decisioni forti», ha dichiarato Fabio Caldato di Acomea SGR, che possiede azioni Stellantis. «Se non penso con il cuore, ma come investitore, vedrei come molto positivo che il nuovo CEO fosse determinato a rivedere il portafoglio dei marchi», ha aggiunto.

I marchi considerati vulnerabili a una ristrutturazione del portafoglio includono le etichette premium Alfa Romeo, DS e Lancia. Dodge e Chrysler sono visti come marchi sopravvissuti nonostante una performance non entusiasmante, in quanto hanno il riconoscimento tra i consumatori statunitensi e attraggono segmenti di mercato specifici. Storicamente, i produttori di automobili hanno abbandonato i marchi noti solo a malincuore, come quando GM ha eliminato Saturn e Pontiac e Ford il marchio Mercury durante la recessione della fine degli anni 2000.

In una dichiarazione a Reuters, Stellantis ha affermato che ciascuno dei suoi marchi ha piani per nuovi prodotti e che le recenti modifiche organizzative sono volte a supportarli. «Stellantis è concentrata nell’offrire ancora più scelte ai suoi clienti, sfruttando la lunga storia e le forti identità dei suoi 14 marchi», si legge nella dichiarazione.

Una fonte di Stellantis ha dichiarato che i problemi del portafoglio sono noti internamente, ma che la popolarità di ciascun marchio in determinati Paesi o segmenti rende difficile scegliere quali abbandonare. Jeep e Ram sono i best-seller negli Stati Uniti, mentre Chrysler e Dodge hanno venduto meno di 150.000 unità ciascuna l’anno scorso nel Paese. La gamma di prodotti Dodge si è ridotta a una muscle car, la Charger, insieme a un crossover sportivo e a un SUV.

Stellantis è stata quinta nel mercato statunitense per vendite l’anno scorso, con una quota complessiva dell’8,1%, perdendo la quarta posizione a favore di Honda dopo che gli aumenti dei prezzi le hanno fatto perdere clienti, portando all’allerta sui profitti che ha precipitato l’uscita di Tavares. Jeep si è classificata 11ª come singolo marchio, con una quota di mercato appena sotto il 4%.

In Europa, Stellantis mira a lanciare circa 20 modelli nuovi o aggiornati tra la fine del 2024 e il 2025, principalmente EV e ibride, tra cui la Citroën C3, che dovrebbe essere il veicolo elettrico europeo più conveniente. La sua joint venture con Leapmotor, talvolta descritta come il 15° marchio di Stellantis, sotto la quale può vendere, importare e produrre i modelli EV di Leapmotor al di fuori della Cina, potrebbe essere un ulteriore impulso all’elettrificazione.

Fiat, il best-seller globale di Stellantis, è popolare in mercati emergenti come il Brasile o la Turchia, e nel segmento delle city car in Europa con il modello 500. Potrebbe concentrarsi su modelli economici, mentre un altro marchio potrebbe orientarsi maggiormente sugli EV.