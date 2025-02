Ufficiale, Milan Futuro: esonerato Daniele Bonera, in arrivo Oddo

«AC Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile».

Con questa nota il club rossonero ha annunciato di avere esonerato l’allenatore dell’Under 23, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe lasciare il posto a Massimo Oddo: «Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del Club e dello staff di Milan Futuro», prosegue il comunicato.

Il Milan Futuro è reduce da un’altra sconfitta in campionato, per 2-3 contro il Pescara (gara in cui è andato a segno anche Francesco Camarda). I rossoneri si trovano attualmente al 18° posto in classifica nel girone B della Serie C, a otto lunghezze di distanza dalla salvezza.