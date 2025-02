Lo United riduce ancora i costi: il club pronto a tagliare 200 posti di lavoro

Il Manchester United ha annunciato una nuova mossa per tagliare ulteriormente i costi. Il club ha annunciato che trasformerà la sua struttura societaria come parte di una serie di misure per migliorare la sostenibilità finanziaria dei Red Devils e aumentarne l’efficienza operativa. Il piano di trasformazione ha l’obiettivo di riportare il club alla redditività dopo cinque anni consecutivi di perdite dal 2019.

Ciò creerà una base finanziaria più solida – si legge in una nota – da cui il club potrà investire nel successo del calcio maschile e femminile e in un’infrastruttura migliorata. Come parte di queste misure, il club prevede che possano essere tagliati circa 150-200 posti di lavoro, a seguito di un processo di consultazione con i dipendenti. Questi si aggiungono ai 250 posti di lavoro già eliminati lo scorso anno.

Omar Berrada, CEO del Manchester United, ha dichiarato: «Abbiamo la responsabilità di mettere il Manchester United nella posizione più forte per vincere con le nostre squadre maschile, femminile e giovanili. Stiamo avviando una serie di misure di ampio respiro che trasformeranno e rinnoveranno il club. Purtroppo, ciò significa annunciare ulteriori potenziali licenziamenti e ci dispiace profondamente per l’impatto su quei colleghi coinvolti. Tuttavia, queste scelte difficili sono necessarie per rimettere il club su una base finanziaria stabile».

«Abbiamo perso soldi negli ultimi cinque anni consecutivi. Questo non può continuare. Le nostre due principali priorità come club sono ottenere successo sul campo per i nostri tifosi e migliorare le nostre strutture. Non possiamo investire in questi obiettivi se continuiamo a perdere denaro», ha proseguito ancora.

«Alla fine di questo processo, avremo un club di calcio più snello, agile e finanziariamente sostenibile, continuando a offrire un servizio di classe mondiale ai nostri preziosi partner commerciali. Saremo quindi in una posizione molto più forte per investire nel successo calcistico e nel miglioramento delle strutture per i tifosi, restando al contempo in conformità con le normative della UEFA e della Premier League», ha concluso Berrada.