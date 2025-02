Fiorentina, test negativi per Kean: l’attaccante dimesso nella notte

«ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi». Con questa nota il club toscano ha comunicato che l’attaccante italiano è stato dimesso dall’ospedale, dopo lo spavento per lo scontro di gioco nella sfida di ieri con il Verona.

Un infortunio che ha fatto rivivere momenti di ansia dopo che il giocatore classe 2000 ha ricevuto un colpo al volto che gli ha causato una ferita al sopracciglio. Dopo circa 10 minuti dall’avvio della ripresa, l’attaccante è caduto a terra sanguinante ed è stato subito soccorso dallo staff medico che in campo per diversi minuti ha suturato la ferita.

Kean è uscito in barella come da protocollo, ed è rientrato dopo essersi cambiato la maglia sporca di sangue. Ma dopo pochi minuti è crollato a terra, da solo, dopo aver subito poco prima un altro colpo al volto anche in questo caso assolutamente fortuito. Sotto gli occhi di Edoardo Bove protagonista del dramma vissuto in Fiorentina-Inter dello scorso primo dicembre.

Kean è stato portato via in barella e trasferito in ambulanza in ospedale per accertamenti dove gli viene riscontrato un trauma cranico. Questa mattina la notizia dei risultati negativi e delle dimissioni avvenute nella notte.