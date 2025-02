Le semifinali di Copa del Rey in chiaro: le sfide tra Cronache e Telelombardia

Dove vedere semifinali Copa del Rey? E’ tutto pronto per il via delle semifinali della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola vinta lo scorso anno dall’Athletic Bilbao. Le quattro sfide di andata e ritorno in programma a partire da domani, martedì 25 febbraio, saranno tutte disponibili in diretta in chiaro in Italia (sia in tv che in streaming) dopo che nessun broadcaster a inizio stagione aveva acquisito i diritti di trasmissione della competizione.

I tifosi italiani potranno così seguire le partite del torneo nazionale spagnolo in streaming su Cronache di Spogliatoio, che continua così il suo investimento sul calcio del Paese dopo aver trasmesso la Supercoppa, giocata in Arabia Saudita e vinta dal Barcellona in finale contro il Real Madrid. I match saranno visibili in chiaro anche in televisione, sui canali del gruppo Mediapason, compresa Telelombardia. Un binomio (quello Telelombardia-Cronache) che si ripete.

Dove vedere semifinali Copa del Rey? Il programma delle sfide

Ecco di seguito le quattro gare valide per le semifinali di andata e ritorno che Cronache di Spogliatoio e Telelombardia trasmetteranno in diretta tra il canale Youtube del media nato su internet e la più classica diretta televisiva:

Barcellona-Atletico Madrid , martedì 25 febbraio ore 21.30

, martedì 25 febbraio ore 21.30 Real Sociedad-Real Madrid , mercoledì 26 febbraio ore 21.30

, mercoledì 26 febbraio ore 21.30 Real Madrid-Real Sociedad , martedì 1° aprile ore 21.30

, martedì 1° aprile ore 21.30 Atletico Madrid-Barcellona, mercoledì 2 aprile ore 21.30

Le sfide manderanno in finale sicuramente una tra Barcellona e Atletico Madrid. In caso di passaggio del turno del Real Madrid, potremmo assistere così a un altro derby della capitale (oltre a quelli entusiasmanti di Champions) o a un altro Clasico, per un finale di stagione ricco di big match.