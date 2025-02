Chi è Massimiliano Catanese, nuovo membro del CdA dell’Inter

Cambia ufficialmente il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter. Tra i nuovi ingressi, c’è anche quello di Massimiliano Catanese, già dirigente nerazzurro dallo scorso gennaio.

Chi è Massimiliano Catanese, la carriera

“Laureato in Business Management presso l’Università Bocconi di Milano, nei suoi oltre vent’anni di esperienza Massimiliano Catanese ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende e società di consulenza, con un focus su sviluppo strategico di business, processi di integrazione e acquisizione, gestione finanziaria, negoziazione e project management, sia in Italia che all’estero”, aveva spiegato l’Inter in una nota lo scorso gennaio.

In particolare, Catanese ha iniziato la sua carriera come Revisore Contabile presso PricewaterhouseCoopers e successivamente come Consulente nei Servizi di Transaction presso KPMG. Durante la sua carriera ha lavorato in Lussemburgo, a Parigi e a Madrid.

Nel 2008 è entrato in Almax, un’azienda familiare produttrice di manichini, diventandone CEO nel 2009 e successivamente vendendo la società a investitori di Private Equity nel 2016. Successivamente, ha collaborato con New Crazy Colors, un’azienda italiana di design e produzione di vetrine per retailer, anch’essa di proprietà di un fondo di Private Equity, con l’obiettivo di espandere l’azienda a livello internazionale.

Dopo pochi mesi, gli è stato offerto un ruolo presso Autodis Group, ora PHE (gruppo francese nel settore automotive di proprietà di Bain Capital), dove ha supervisionato la divisione internazionale di M&A. All’inizio del 2020, Max è tornato in KPMG nell’area Deal Advisory, dove è stato coinvolto in diverse operazioni complesse di M&A in più geografie.

È Alumni della Harvard Business School (PLDA-8), ha conseguito una laurea in Business Administration presso l’Università Bocconi di Milano e un Master CEMS (Community of European Management Schools) in International Management presso HEC Paris.

Chi è Massimiliano Catanese, il ruolo nell’Inter

Per quanto riguarda il ruolo nell’Inter, a partire da mercoledì 1° gennaio 2025, Massimiliano Catanese “è entrato a far parte della società con il ruolo di Chief of Staff. Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club”, ha spiegato il club in una nota lo scorso gennaio.

“A partire da giugno 2024, dopo l’acquisizione dell’Inter da parte di Oaktree, Massimiliano ha ricevuto dalla nuova proprietà l’incarico di condurre un assessment sulle strutture e sui processi del Club, collaborando con tutti i dipartimenti aziendali come principale punto di riferimento interno per la proprietà”.