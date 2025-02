Champions, in vendita i biglietti per Inter-Feyenoord: tutti i dettagli

Biglietti Inter Feyenoord – Sarà il Feyenoord la rivale dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha riservato infatti ai nerazzurri la sfida contro gli olandesi che nel playoff hanno eliminato il Milan nella doppia sfida, vincendo in casa al De Kuip e strappando un pareggio per 1-1 a San Siro sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione di Theo Hernandez.

C’è un solo precedente nelle sfide ufficiali in Europa tra i nerazzurri e il Feyenoord. Nella Coppa Uefa 2001/02, infatti, nelle semifinali l’Inter allora allenata da Hector Cuper incrociò gli olandesi, che prevalsero però nel doppio confronto: a San Siro decise una autorete dell’interista Cordoba, mentre al ritorno in Olanda non si andò oltre il 2-2 (olandesi avanti con Van Hooijdonk e Tomasson, prima dell’inutile rimonta interista firmata da Cristiano Zanetti e Kallon), con il Feyenoord che volò così in finale dove sconfisse il Borussia Dortmund per alzare la coppa.

Biglietti Inter Feyenoord, il percorso nerazzurro finora

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League chiudendo la prima fase al quarto posto della classifica unica, dopo aver ottenuto 19 punti frutto di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Manchester City-Inter 0-0;

Inter-Stella Rossa 4-0;

Young Boys-Inter 0-1;

Inter-Arsenal 1-0;

Inter-Lipsia 1-0;

Bayer Leverkusen-Inter 1-0;

Sparta Praga-Inter 0-1;

Inter-Monaco 3-0.

Biglietti Inter Feyenoord, le date delle sfide

La sfida di andata si disputerà allo stadio De Kuip il 4 o il 5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro l’11 o il 12 marzo.

Le date delle fasi successive in Champions League:

Quarti di finale: andata 8/9 aprile, ritorno 15/16 aprile;

Semifinale: andata 29/30 aprile, ritorno 6/7 maggio;

Finale: 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Biglietti Inter Feyenoord, i dettagli sui tagliandi

L’Inter ha comunicato che i tagliandi per la sfida contro il Feyenoord, che sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, saranno acquistabili in cinque differenti fasi, le prime quattro saranno accessibili esclusivamente dal sito ufficiale nerazzurro, mentre la vendita libera vedrà, qualora ci fossero ancora tagliandi disponibili, protagonisti anche le rivendite fisiche come gli store.

FASE 1 – Conferma posto Abbonati Serie A 24-25

Dalle ore 16:00 di venerdì 21 febbraio e fino alla mezzanotte di lunedì 24 febbraio , tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato a condizioni agevolate, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268 e Terzo Rosso Centrale 330).

Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 – Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti UEFA

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento.

Pertanto, non sarà possibile confermare il proprio posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S – dal posto 13 al posto 25, Secondo Arancio Centrale – settore 268, Terzo Rosso Centrale – settore 330.

Dalle ore 12:00 di martedì 25 febbraio e fino alla mezzanotte dello stesso giorno , per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili, alle stesse condizioni della fase di conferma posto.

Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 3 – Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club

Mercoledì 26 febbraio al via la vendita anticipata dedicata agli abbonati PLUS Serie A 24-25 e ai soci Inter Club.

Dalle ore 12:00 tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. La vendita è esclusiva fino alle ore 16:00 dello stesso giorno, salvo esaurimento disponibilità.

Dalle ore 16:00 si aggiungeranno i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – fino ad esaurimento disponibilità.

FASE 4 – Vendita riservata possessori Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di giovedì 27 febbraio , si aggiungeranno i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 21/02/2025, che potranno acquistare fino a 4 biglietti salvo esaurimento disponibilità.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di venerdì 28 febbraio , al via la vendita libera per tutti su inter.it/tickets

Dalle ore 16:00 dello stesso giorno, i biglietti saranno disponibili anche presso i punti vendita Vivaticket e gli Inter Store Milano.