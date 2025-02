Sky lancia a Milano la nuova stagione dei motori: 250 ospiti per l’evento

Uno “start” spettacolare alla grande stagione dei motori di Sky. Nell’appuntamento milanese al “Magma”, una festa con circa 250 ospiti per presentare la squadra che racconterà le oltre 1.000 ore in diretta della programmazione dei motori di Sky e NOW.

Con l’amministratore delegato di Sky Andrea Duilio, l’executive vice president sport di Sky Marzio Perrelli, il direttore di Sky Sport Federico Ferri e il responsabile della redazione motori Guido Meda, sono saliti sul palco i giornalisti e i commentatori tecnici che accompagneranno le oltre 200 gare a due e quattro ruote nei prossimi 11 mesi.

La pay-tv di Comcast ha annunciato ieri la grande ripartenza della stagione dei motori, dal 1° marzo con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia. La Casa dello Sport di Sky è pronta a raccontare una stagione che si annuncia come la più avvincente e incerta di sempre. 11 mesi ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1.000 ore in diretta – di cui più di 100 dedicate a rubriche e approfondimenti – distribuite su 42 emozionanti weekend di gara.

In tutto, oltre 200 gare live con una fantastica notizia per gli appassionati di motorsport americano: le NTT Indycar Series saranno su Sky fino al 2027. Oltre a Formula 1 e MotoGP, in arrivo una lunga sequenza di eventi con la Superbike al via già oggi in Australia e le gare di Formula 2, Formula 3, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, MotoE, World Rally Championship, European Rally Championship, GTWC, F1 Academy, CIV e tanti altri campionati da seguire live su Sky (anche in mobilità su Sky Go) e in streaming su NOW. Un’opportunità imperdibile per vivere tutte le gare iconiche del motorsport mondiale, tra cui cinque appuntamenti su tutti: il GP di Formula 1 a Monte-Carlo, la tappa di MotoGP ad Assen, la 500 miglia di Indianapolis, la 24 ore di Le Mans su Eurosport e il Rally d’Italia.

Un racconto quotidiano e in continua evoluzione grazie alla ricchezza dei contenuti disponibili ogni giorno sui canali dedicati Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP, sul canale all news Sky Sport 24, on demand, nelle sezioni dedicate del sito skysport.it e grazie agli account social ufficiali di Sky Sport. Un racconto sempre più vicino agli appassionati, che ogni anno dimostrano anche nei numeri il forte legame con il mondo dei motori. La testimonianza è soprattutto nella crescita degli ascolti del motorsport sui canali Sky: nel corso dell’ultima stagione la Formula 1 ha infatti totalizzato un +10% rispetto alla stagione precedente. In crescita anche la MotoGP, con un +12% rispetto al 2023.