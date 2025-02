Casa e trasferta: l’eventuale percorso dell’Inter in Champions fino alla finale

Si è svolto questa mattina il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Il turno – che si disputerà tra il 4-5 marzo e l’11-12 marzo – vede impegnata solamente una squadra italiana: l’Inter. Il sorteggio ha regalato il Feyenoord ai nerazzurri, con gli olandesi che torneranno quindi a Milano dopo il doppio confronto con il Milan nei playoff.

Il sorteggio ha consentito quindi di scoprire il potenziale percorso di ogni squadra partecipante fino alla finalissima di Monaco di Baviera. Non solo, tramite sorteggio la UEFA ha già definito anche le squadre che giocheranno le partite di andata e di ritorno in casa e quelle che invece saranno impegnate in trasferta. Com’è andata all’Inter in tal senso?

I nerazzurri giocheranno il ritorno in casa per quanto riguarda gli ottavi di finale con il Feyenoord, situazione questa che tuttavia era già stata decisa dalla classifica del girone unico. Le squadre dal 1° all’8° posto – qualificatesi direttamente agli ottavi – avevano conquistato il diritto di disputare in casa la partita di ritorno di questo turno.

Il sorteggio ha tuttavia sorriso alla formazione di Inzaghi anche per quarti di finale e semifinale. In caso di superamento dei vari turni, l’Inter giocherà sempre in casa le partite di ritorno, potendo così contare sul sostegno del proprio pubblico nella seconda delle due sfide in calendario.

Champions partite casa e trasferta – Il quadro completo

Di seguito, il quadro completo per tutte le formazioni partecipanti:

Gli ottavi di finale

La seconda squadra giocherà il ritorno in casa:

PSG vs Liverpool (A)

Brugge vs Aston Villa (B)

Real Madrid vs Atletico Madrid (C)

PSV vs Arsenal (D)

Feyenoord vs Inter (E)

(E) Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco (F)

Borussia Dortmund vs Lille (G)

Benfica vs Barcellona (H)

Quarti di finale

La vincente della seconda partita è quella che giocherà il ritorno in casa:

PSG/Liverpool vs Brugge/Aston Villa (1)

PSV/Arsenal vs Real Madrid/Atletico Madrid (2)

Bayern Monaco/Bayer Leverkusen vs Feyenoord/ Inter (3)

(3) Benfica/Barcellona vs Borussia Dortmund/Lille (4)

Semifinali

La vincente che emergerà dal secondo blocco di squadre giocherà il ritorno in casa: