Il nuovo format della Champions League ha offerto diverse sorprese sia nel girone unico, che per quanto riguarda il turno dei playoff, dove tutte le italiane partecipanti (Atalanta, Juventus e Milan) sono state eliminate, lasciando l’Inter come unica protagonista agli ottavi di finale. Nella giornata di oggi, la UEFA ha effettuato nuovi pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti dalle 32 squadre nella competizione.

Si tratta del terzo pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, che prende in considerazione tre differenti aspetti: i risultati delle sfide dalla quinta all’ottava giornata, il piazzamento in classifica e il bonus per le squadre arrivate dalla prima all’ottava posizione e quello per le formazioni classificatesi tra il 9° e il 16° posto. Si tratta, nel complesso, di 358 milioni di euro.

Champions pagamento bonus – Le cifre per le italiane

Ovviamente, fra i 32 club che hanno ricevuto questo pagamento ci sono anche le cinque società italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Tutte insieme le italiane hanno incassato dalla UEFA un totale di poco più di 61 milioni di euro. L’Inter si posiziona davanti a tutti con 18 milioni, spinta in particolare da quanto incassato per il piazzamento in classifica (9,7 milioni). Segue il Milan, con quasi 14,4 milioni, che ha conquistato tre successi nelle ultime quattro giornate. Cifra simile per l’Atalanta (14,1 milioni), che ha avuto un percorso in linea con quello dei rossoneri, mentre la Juventus si ferma a 8,5 milioni a causa del piazzamento in graduatoria. Fanalino di coda il Bologna, con poco più di 6,1 milioni.