Roma, continua la rivoluzione dei Friedkin: saluta anche la Cfo Rabuano

Mentre la Roma è pronta a scendere in campo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto, si parte dall’1-1 della gara di andata in Portogallo, la società giallorossa continua ad attraversare un continuo momento di cambiamento nelle proprie figure societarie.

Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Roma, è ormai al passo di addio anche la Chief Financial Officer, Anna Rabuano. Secondo quanto filtra, i Friedkin non avrebbero visto di buon occhio la conferma, da parte della UEFA, dei paletti del Fair Play Finanziario, come confermato dallo stesso Claudio Ranieri nei giorni scorsi.

Al suo posto, la proprietà statunitense dovrebbe scegliere un’altra donna che ha la totale fiducia dei Friedkin e che già lavora con loro. Si tratta di Anna Dunkel, Cfo del gruppo USA che prenderà così il controllo delle operazioni finanziarie e di tutta la sfera economica del club giallorosso.

Si attende, inoltre, la nomina di un nuovo amministratore delegato, dopo l’addio di Lina Souloukou. Infine, dagli Stati Uniti è tornato nella Capitale Ed Shipley, che ormai da novembre scorso è stato scelto dalla proprietà per curare alcuni rapporti con i media e le istituzioni per conto del club giallorosso.