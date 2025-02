Il Bayern Monaco lancia la maglia per i 125 anni: ma lo store online va in crash

Il prossimo 27 febbraio il Bayern Monaco, che è riuscito a superare a fatica il playoff di Champions League contro il Celtic, festeggerà i 125 anni dalla sua fondazione.

Per l’occasione la società bavarese ha pensato di lanciare sul mercato la propria maglia celebrativa regalando a tifosi e collezionisti una occasione unica per accaparrarsi un pezzo unico della storia del Bayern Monaco.

Ma la grande richiesta della maglia celebrativa ha dovuto scontrarsi con i limiti della tecnologia. Infatti, come si apprende dai profili social del club bavarese «Sia la maglia che il kit da gioco non sono esauriti. A causa di problemi tecnici, gli articoli non sono disponibili nel nostro store al momento. Stiamo lavorando duramente e ci scusiamo per l’inconveniente». Messaggio che è stato seguito da un’altra comunicazione: «In seguito alla comunicazione per il lancio della nostra maglia per il 125° anniversario, si è registrato un traffico record per la collezione anniversario. Ci scusiamo per l’inconveniente e il nostro team sta lavorando duramente per ripristinare i normali servizi il prima possibile!».

Il lancio è avvenuto nella mattinata odierna con il sito ufficiale del Bayern Monaco che fin da subito ha avuto problemi a gestire l’altissimo traffico fino al blocco avvenuto pochi minuti fa e che ancora non è stato risolto.