Le famiglie più ricche in Asia: gli Hartono sul podio

La famiglia Hartono è la proprietà più ricca del calcio italiano da quando nel 2019 ha deciso di investire nel Como, portandolo poi a partire da quest’anno in Serie A affidando la panchina a Cesc Fabregas.

Una potenza economica che fa sognare in grande i tifosi e che permette la società lariana di priettarsi con fiducia verso il futuro, anche se il presidente Mirwan Suwarso ha ribadito, nella sua intervista esclusiva a Calcio e Finanza, come il club punta a essere indipendente economicamente dalla proprietà nel giro di due-tre anni, ovviamente lo potrà fare solamente se manterrà la Serie A in questo periodo.

Intanto, però, le ingenti risorse degli Hartono hanno portato a Como calciatori dalle indubbie qualità tecniche e di prospettiva che stanno aiutando Fabregas nella lotta per la salvezza. A dimostrazione della forza economica dei proprietari del club lariano, il sito statunitense Bloomberg ha stilato una speciale classifica delle famiglie più ricche d’Asia dove gli Hartono si piazzano al terzo posto.

Di seguito, le prime 10 posizione della classifica che vede coinvolte le famiglie più ricche d’Asia: