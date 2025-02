FIFA vs UEFA anche nelle bevande: dopo Pepsi-Champions, Coca Cola nuovo sponsor del Mondiale per Club

Nuovo sponsor per il Mondiale per Club. La FIFA ha annunciato che la partnership di lunga data con Coca Cola proseguirà anche per il nuovo torneo che andrà in scena la prossima estate negli USA. Una partnership che conferma anche il dualismo tra FIFA e UEFA anche in termini di sponsor legate alle bevande: se la FIFA è legata a Coca Cola sin dal 1978, la UEFA ha rinnovato la partnership con la rivale Pepsi per la Champions League fino al 2027.

«Partner di lunga data della FIFA e sponsor della FIFA World Cup sin dall’edizione del 1978, The Coca-Cola Company è ansiosa di continuare la sua partnership attivando la FIFA Club World Cup 2025. I tifosi dei 32 club più forti del pianeta possono aspettarsi di vivere esperienze e programmi esclusivi nell’ambito dell’attivazione di Coca-Cola nelle città degli Stati Uniti e in tutto il mondo, quando l’innovativo torneo si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2025», si legge nella nota con cui la FIFA annuncia l’accordo con Coca Cola.

«The Coca-Cola Company è stata coinvolta nella pubblicità negli stadi in occasione di ogni Coppa del Mondo FIFA dal 1950 e ha offerto molte esperienze memorabili nel calcio globale nel corso dei decenni. Siamo lieti di avere a bordo un partner così importante e di lunga data, mentre inauguriamo una nuova era del calcio globale per club con la Coppa del Mondo per Club FIFA. Sarà un torneo entusiasmante, inclusivo e veramente globale, che favorirà lo sviluppo del gioco di club e offrirà valore ai nostri partner», ha dichiarato Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA.

«Le partnership sportive come quella che abbiamo con la FIFA sono un importante motore di crescita per la nostra azienda, i nostri marchi e il nostro sistema globale, e la Coppa del Mondo per Club FIFA sarà un momento significativo per unire il mondo attraverso il potere dello sport. I tifosi di calcio sono tra i più appassionati al mondo e noi siamo onorati di partecipare a questi momenti rinfrescando i tifosi e gli atleti con il nostro portafoglio di bevande e offrendo loro esperienze innovative», ha dichiarato Brad Ross, Vice Presidente di Global Sports and Entertainment Marketing and Partnerships di The Coca-Cola Company.