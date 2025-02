Liga, i limiti salariali dopo il mercato invernale: Real in vetta, Barça secondo e distante

Nella giornata di ieri, la Liga spagnola ha reso pubblici i valori dei tetti salariali per i club di prima e seconda divisione, aggiornati al termine del mercato invernale. Questo limite – come già raccontato in più occasioni – indica quanto un club può spendere per giocatori, primo allenatore, secondo allenatore e preparatore atletico della prima squadra (rosa tesserabile) e per società affiliate (rosa non tesserabile).

I concetti che rientrano nel limite di spesa per il personale sportivo tesserabile e non tesserabile sono: salari fissi e variabili, previdenza sociale, bonus collettivi, spese di acquisizione (comprese le provvigioni agli agenti) e ammortamenti legati ai cartellini dei calciatori (qui una spiegazione dettagliata del suo funzionamento).

Tetto salari Liga 24 25 – Le cifre per i 20 club

Oltre alle tre big, che vedono invariate le proprie posizioni con il Real Madrid nettamente staccato rispetto a Barcellona e Atletico Madrid, la situazione del Siviglia è quella che desta maggiore preoccupazione. Il club andaluso, complice il mancato raggiungimento di un piazzamento europeo nella scorsa stagione ha un limite per il costo della rosa di soli 684mila euro. Valore che è sceso rispetto a quello di febbraio che già era basso (intorno ai 2 milioni). Infatti, la mancata partecipazione a una delle tre competizioni UEFA ha portato un danno economico al Siviglia di 70 milioni.

Tetto salari Liga 24 25 – La situazione di Barcellona e Real Madrid

Il club sempre sotto osservazione è il Barcellona. I blaugrana, dopo il caso Dani Olmo e l’intervento del Consiglio Superiore dello Sport, vedono la propria posizione con il limite salariale della stagione 2024/25 leggermente in miglioramento rispetto al settembre 2024. Infatti, il club di Joan Laporta passa da 426,4 milioni di euro a 463,6 milioni.

Un miglioramento che conferma il secondo posto in una classifica speciale in base alla massa salariale disponibile, ma che vede il Real Madrid nettamente primo. Infatti la società presieduta da Florentino Perez può permettersi una spesa pari a 754,9 milioni. Cifra invariata rispetto a settembre 2024.