Milan, Champions flop anche sugli spalti: solo una volta oltre i 60mila

Il Milan saluta la Champions League mestamente dopo il doppio confronto con il Feyenoord. Un rendimento incostante quello dei rossoneri, che dura dall’inizio della stagione, ma che sembrava non avesse influito più di tanto almeno fino all’ultima sfida del girone nella massima competizione europea per club. La sconfitta di Zagabria e il playoff con gli olandesi hanno tuttavia ribaltato la situazione, sancendo l’uscita di scena della formazione di Sergio Conceiçao.

Un rendimento in chiaroscuro che ha influenzato anche la presenza dei tifosi sugli spalti di San Siro. Infatti, se in campionato i rossoneri sono primi per media spettatori in Serie A, in Champions League la squadra ha giocato solamente una volta con più di 60mila spettatori al seguito. Infatti, anche la gara di ritorno del playoff con il Feyenoord ha portato al Meazza 54.749 persone, il secondo dato più basso delle cinque gare casalinghe di quest’anno in Champions.

Milan spettatori Champions – Due sfide alle 18.45

Qualche attenuante sui dati del pubblico tra girone e playoff chiaramente c’è. I rossoneri sono scesi in campo per due volte alle 18.45, orario che in un giorno feriale non aiuta sicuramente a riempire gli spalti. La scelta della UEFA ha condizionato la presenza sulle tribune soprattutto di quei tifosi che non abitano a Milano. Si tratta della seconda sfida stagionale di Champions che il Milan è stato costretto a giocare in questo orario. La prima è stata quella contro il Brugge (58.649 spettatori), ma in quel caso c’era lo zoccolo duro degli abbonati per la prima fase.

Come detto, solamente una volta il Milan ha giocato in Champions con più di 60mila spettatori, quella contro il Girona, la prima di Conceiçao nella massima competizione europea con i rossoneri. Da segnalare, inoltre, che la sfida con la Stella Rossa (che ha il dato più basso) è stata giocata senza i tifosi ospiti per il divieto di trasferta imposto dalle autorità italiane, situazione che fa “perdere” intorno alle 5-6mila presenze per l’incontro. Di seguito, gli spettatori delle cinque gare casalinghe in Champions:

Milan-Liverpool – 59.826 spettatori

Milan-Brugge – 58.649 spettatori

Milan-Stella Rossa – 53.717 spettatori (senza tifosi ospiti)

Milan-Girona – 66.030 spettatori

Milan-Feyenoord – 54.749 spettatori

MEDIA – 58.594 spettatori

Milan spettatori Champions – Il confronto con la passata stagione

In campionato il Milan viaggia a una media di oltre 71mila spettatori per un totale 13 partite con un tasso di riempimento pari al 94,79%, che cala drasticamente in Champions al 77,4%. Considerando l’ultima stagione in Champions dei rossoneri, il dato sulla media spettatori è sceso del 18,8% passando da 72.209 (tre partite, disputate però contro alcune delle migliori squadre della competizione) a 58.594 spettatori (cinque partite).

Nella scorsa annata, il Milan ha giocato anche in Europa League arrivando fino ai quarti di finale, disputando in tutto tre gare in casa (comprendendo i playoff). Se aggiungiamo questi incontri alle tre sfide di Champions League del girone, la media spettatori cala a 69.999, dato comunque superiore del 16,3% rispetto a quello di quest’anno in Champions.