Lookman risponde a Gasperini: «Irrispettoso. Qui tanti momenti difficili»

Nella serata di ieri, l’Atalanta è uscita mestamente dalla Champions League. Dopo avere perso la sfida di andata contro il Bruges, i bergamaschi sono stati sconfitti anche nel match di ritorno con un pesante 1-3, nel quale la formazione belga è riuscita a sfruttare tutte le occasioni a disposizione, mentre i nerazzurri si sono fermati tra episodi sfortunati e imprecisione.

Al termine della partita, il tecnico Gian Piero Gasperini ha preferito parlare dell’errore di Lookman in occasione del calcio di rigore (definendolo «uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto»), lasciando spazio a una polemica invece di cercare di spiegare le ragioni di una sconfitta pesante contro una squadra decisamente meno attrezzata.

Un commento al quale ha risposto lo stesso Lookman, attraverso un pensiero affidato ai suoi canali social: «Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme come squadra e come città», ha scritto l’attaccante nigeriano.

«Essere preso di mira in questo modo non solo fa male, ma lo trovo profondamente irrispettoso, soprattutto considerando l’immenso impegno e il duro lavoro che ho sempre messo, ogni singolo giorno, per portare successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo», ha proseguito ancora Lookman a proposito delle dichiarazioni di Gasperini.

«La verità è che ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui – la maggior parte dei quali non ho mai raccontato, perché ritengo che la squadra debba sempre essere protetta e venire prima di tutto. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso», ha aggiunto.

Poi, una chiusura sull’episodio del calcio di rigore: «Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra soffriamo per il risultato di ieri sera. Durante la partita, il rigorista designato mi ha chiesto di calciare il rigore; e per sostenere la squadra, in quel momento mi sono preso la responsabilità di farlo. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in forza, e continuerò a farlo».