Tether mette nel mirino il controllo di Adecoagro: operazione da 1,2 miliardi

Tether, la società che recentemente ha rilevato una quota di minoranza della Juventus (nell’ordine del 5% dei diritti di voto, in attesa di comunicazioni ufficiali della Consob), sta cercando di espandere il suo portafoglio di investimenti acquisendo una quota di maggioranza nella società sudamericana Adecoagro. Il deal avrebbe un valore di circa 1,24 miliardi di dollari e porterebbe Tether a controllare il 51% della società.

Adecoagro, un’azienda agroindustriale che opera in Argentina, Brasile e Uruguay, ha fatto sapere di avere ricevuto una «proposta non vincolante e non richiesta» dalla divisione di venture capital di Tether, Tether Investments, per acquistare una quota di maggioranza nella società. Come parte dell’accordo, Tether acquisirebbe le azioni ordinarie in circolazione di Adecoagro a 12,41 dollari ciascuna.

L’emittente della stablecoin USDt è già azionista di Adecoagro, dal momento in cui controlla circa il 19,4% delle azioni in circolazione della società. Il consiglio di amministrazione di Adecoagro si è riunito il 16 febbraio per esaminare i termini e le condizioni della proposta. La società sta anche ascoltando consulenti legali e finanziari per valutare se l’offerta sia funzionale agli interessi dei suoi azionisti.

«Il consiglio di amministrazione risponderà a tempo debito. Gli azionisti della società non sono tenuti a compiere alcuna azione in questo momento», ha dichiarato Adecoagro. Se approvata, la potenziale quota di maggioranza di Tether in Adecoagro seguirebbe il suo recente investimento nella Juventus, annunciato qualche giorno fa.

Tether ha effettuato il suo primo investimento in Adecoagro a settembre 2024, acquisendo una quota del 9,8% nella società per 100 milioni di dollari. L’azienda di stablecoin ha dichiarato di aver «utilizzato denaro dal proprio capitale circolante» per l’investimento in Adecoagro.

L’intenzione di Tether di acquisire la quota di maggioranza in Adecoagro arriva dopo un anno da record. La società ha generato 13 miliardi di dollari di profitti nel 2024, mentre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro USA a basso rischio hanno raggiunto un massimo storico di 113 miliardi di dollari.