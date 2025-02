Streaming, per le OTT spesa record a 12 miliardi sullo sport nel 2025: DAZN al top

E’ destinato a crescere ancora nel 2025 a livello globale l’investimento da parte delle piattaforme streaming per i diritti delle competizioni sportive live. Secondo uno studio realizzato da Ampere Analysis, i servizi di streaming hanno speso complessivamente 10 miliardi di dollari (poco più di 9,5 miliardi di euro) per lo sport in diretta nel 2024, e questa cifra è destinata ad aumentare.

I nuovi dati suggeriscono che gli OTT (Over The Top) spenderanno 12,5 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro) per i diritti sui tornei sportivi in diretta nel 2025, e rappresenteranno il 20% della spesa complessiva per i contenuti sportivi durante l’anno. I servizi di streaming non hanno mai rappresentato il 20% della spesa complessiva per i contenuti sportivi prima d’ora: si tratta del miglior risultato mai raggiunto.

Tuttavia, questa cifra è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Basti pensare che nel 2021 i servizi di streaming coprivano solo l’8% della spesa totale per i diritti sportivi, e quel numero è aumentato ogni anno da allora. Nel 2024, i servizi di streaming hanno contribuito al 18% dell’investimento complessivo in questo settore.

A livello globale, DAZN – che in Italia detiene i diritti di trasmissione di tutta la Serie A fino al 2029 – sarà la piattaforma che spenderà di più per lo sport in diretta nel 2025. Il servizio del miliardario Len Blavatnik coprirà un terzo della spesa per i contenuti sportivi in streaming da solo, grazie al suo nuovo accordo per trasmettere il Mondiale per Club in tutto il mondo.

Anche i servizi di streaming on-demand stanno rappresentando una quota sempre maggiore della spesa per i contenuti sportivi. L’accordo di Prime Video per trasmettere un pacchetto di partite della NBA a partire dalla stagione 2025/26 aumenta la sua quota di spesa per lo sport in diretta al 23%.

Netflix rappresenta invece il 5% di quella fetta, grazie a un accordo per trasmettere settimanalmente gli episodi di “WWE Raw” per 500 milioni di dollari all’anno, oltre a un accordo per offrire le partite della NFL il giorno di Natale (anche in Italia). Netflix è stata riluttante a spendere per lo sport in diretta per molto tempo, ma recenti indiscrezioni indicano che potrebbe entrare in corsa per i diritti tv della Formula 1, se e quando questi torneranno disponibili sul mercato.

YouTube TV rappresenta il 16% della spesa per i contenuti sportivi in streaming, grazie in gran parte ai 2 miliardi di dollari per stagione che paga per trasmettere la NFL Sunday Ticket.

Streaming spesa diritti tv sport – La classifica del 2025

Di seguito, la classifica degli investimenti da parte delle piattaforme di streaming sullo sport in diretta a livello globale secondo Ampere Analysis: