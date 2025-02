Quanto guadagnano gli arbitri in Champions ed Europa League? Le cifre

Quanto guadagnano arbitri Champions? Dopo un’andata dei playoff di Champions League abbastanza amara per le italiane, con speciale riferimento a Atalanta e Milan, ecco che la massima competizione europea per club torna con le gare di ritorno. La speranza, soprattutto in casa bergamasca, è che l’arbitraggio non sia l’unica cosa di cui si parlerà dopo la fine della sfida contro il Club Brugge.

La direzione di gara da parte dei fischietti europei è stata spesso al centro di polemiche da parte delle società italiane, e non solo, con polemiche anche riguardanti l’utilizzo limitato del VAR. E anche questa stagione non fa eccezione con le coppe europee che sono arrivate nella loro fase cruciale in attesa che parta definitivamente la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale.

Quanto guadagnano arbitri Champions – Le cifre per una gara a eliminazione diretta

Se la prima fase ha visto un cambiamento epocale, con l’introduzione del modello svizzero, l’eliminazione diretta rimane fedele al proprio format: gare di andata e ritorno dove i gol in trasferta non valgono più doppio ormai da diverse edizioni. In campo ci saranno le migliori squadre del continente, con eliminazioni sorprendenti (sperando che le tre italiane vadano avanti tutte e si uniscano così all’Inter). Insieme a loro ci saranno, ovviamente, gli arbitri, scelti da quel Roberto Rosetti criticato duramente da Claudio Ranieri dopo la sfida di Europa League in casa del Porto.

Ma quanto guadagnano i fischietti internazionali per dirigere una partita di Champions o Europa League? Per quanto riguarda la seconda competizione europea più importante, un arbitro percepisce un compenso dai 5.500 euro dei playoff ai 6.000 di quarti di finale e semifinale. Mentre chi sarà il prescelto per la finalissima di Bilbao si porterà a casa 7.500 euro.

Per la ricchissima Champions League queste cifre sono chiaramente superiori. Infatti, per arbitrare una gara dei playoff il premio è pari a 6.000 euro. Si va a 7.500 per chi viene scelto come direttore di gara di quarti e semifinali. Mentre il fischietto protagonista dell’ultimo e atteso atto sarà premiato con un riconoscimento da 10.000 euro.