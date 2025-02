Serie A, scelta la data d’inizio del campionato 2025/26

Quando inizia la Serie A 2025 2026? Il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 per parlare del massimo campionato italiano. Simonelli ha difeso il format del torneo a 20 squadre e ha svelato la data di inizio della prossima edizione della manifestazione.

«Due campionati importanti come la Premier League in Inghilterra e la Liga in Spagna sono a 20 squadre. Con questo formato riusciamo a rappresentare tutta l’Italia: andiamo da Lecce a Como fino a Venezia», ha esordito parlando del numero di squadre che prendono parte alla competizione.

Quando inizia la Serie A 2025 2026? La data d’inizio del torneo

Quanto alla prossima stagione, Simonelli rivela di aver individuato una data per l’inizio: «Il 23-24 agosto per evitare il calcio a Ferragosto. Non abbiamo fissato la data ma possiamo anticipare che al 99% l’inizio sarà in quel weekend del 23-24 agosto», ha spiegato il numero uno della Lega.

Il via del campionato sarebbe dunque posticipato rispetto a quello della stagione attualmente in corso (che è iniziata il 17-18 agosto). Un inizio di questo tipo potrebbe sicuramente dare un po’ di respiro in più a Inter e Juventus, impegnate nel nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Non va però dimenticato che anche l’estate del 2026 sarà densa di impegni, con il primo Mondiale a 48 Nazionali in USA, Messico e Canada.