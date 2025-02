Roma, Friedkin infuriati: lettera alla UEFA per l’arbitraggio con il Porto

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri non le ha di certo mandate a dire dopo la sfida di Europa League contro il Porto. L’allenatore giallorosso non ha apprezzato l’arbitraggio del tedesco Stieler e lo ha fatto sapere ai microfoni di Sky Sport al termine del match: «Ho promesso e dato cartellini fin dall’inizio, perché mi aspettavo che succedesse qualcosa nell’area del Porto per dargli rigore e fargli vincere la partita».

Un attacco diretto al direttore di gara e a Roberto Rosetti, che ha nominato l’arbitro europeo. Una linea dura – scrive La Repubblica – condivisa anche dai Friedkin, che si sono detti molto indispettiti dalla partita di giovedì sera. Nei prossimi giorni la proprietà americana invierà una lettera ufficiale di protesta alla UEFA e di sostegno al proprio allenatore.

Parole e gesti molto forti, che Ranieri ha delineato anche in una conferenza stampa: «A fine partita ho allontanato i calciatori perché l’arbitro non meritava il loro saluto, su un campo internazionale non può avvenire una cosa del genere».

Domenica andrà a Parma. E a guidare la sfida sarà il padovano Daniele Chiffi. Questi i precedenti, con un bilancio molto equilibrato: cinque vittorie, quattro sconfitte e un pareggio. Ma nella stagione 2022/23 il direttore di gara veneto arbitrò Monza-Roma (finale 1-1) e Mourinho si rese protagonista di uno scontro furioso con Chiffi, che gli costò 10 giorni di squalifica.