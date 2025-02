Chi è Tether, la società crypto azionista Juve e guidata dai miliardari Devasini e Ardoino

Attraverso una nota ufficiale pubblicata nella giornata odierna, Tether – società attiva nel settore delle criptovalute – ha annunciato di avere acquistato una quota di minoranza della Juventus. La società non ha indicato a quanto ammonti l’investimento, ma la notizia ha avuto effetto sul titolo del club bianconero in Borsa, che al momento guadagna il 3,8%.

Ma chi è Tether? Operante nel settore delle criptovalute, Tether è una società con sede a El Salvador (dove si è trasferita di recente), guidata da due imprenditori italiani. Il CEO è Paolo Ardoino e tra i fondatori e più rilevanti membri dell’azienda vi è anche Giancarlo Devasini. Tether opera principalmente nel mercato degli stablecoin. Si tratta di criptovalute che hanno il proprio valore ancorato a una valuta classica, come il dollaro. Nel 2024 la società dice di avere fatto registrare utili per 5,2 miliardi di dollari nel primo semestre.

Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino sono rispettivamente il direttore finanziario e l’amministratore delegato di Tether e possiedono il 47% e il 20% della società, attività che li ha fatti entrare nella classifica Forbes dei miliardari italiani. Il patrimonio di Devasini è di 9,2 miliardi di dollari e lo rende la quarta persona più ricca d’Italia. Quello di Ardoino è di 3,9 miliardi e lo colloca al 23esimo posto in Italia.

Chi è Tether – La storia di Giancarlo Devasini

Devasini, nato a Torino nel 1964, si è laureato in medicina e ha fatto il chirurgo plastico. Dopo due anni il suo lavoro gli è diventato insopportabile e ha così deciso di abbandonarlo, diventando un imprenditore nel campo dell’elettronica. Secondo la sua biografia pubblicata sul sito di Bitfinex, una piattaforma per lo scambio di criptovalute che fa capo alla stessa società di Tether, in quella veste ha creato un gruppo che ha superato i 100 milioni di euro di ricavi e lo ha venduto poco prima della crisi del 2008.

Per un breve periodo Devasini si è dedicato poi alla consegna di cibo a domicilio, con una società chiamata Delitzia. Quindi, nel 2012, è arrivato alle criptovalute. Sempre il Financial Times ha raccontato che iniziò con affari molto piccoli: offriva dvd e cd a 0,01 bitcoin (pari all’epoca a circa 11 centesimi di dollaro) su un forum di criptovalute. Finché è entrato in Bitfinex/Tether, di cui oggi è considerato la mente.

Chi è Tether – La storia di Paolo Ardonino

Ardoino, 39 anni è arrivato a Tether dopo un percorso più lineare. Originario di Cisano sul Neva, in provincia di Savona, si è appassionato all’informatica da piccolo. Ha studiato matematica applicata all’informatica all’Università di Genova, dove ha lavorato per un periodo come ricercatore. Poi si è avvicinato alla finanza. La prima esperienza, ha detto al sito svizzero Ticinonline, l’ha fatta a Lugano, poi si è trasferito a Londra per avviare una startup di servizi tecnologici legati alla finanza.

È entrato in Bitfinex nel 2014 come sviluppatore. Due anni più tardi è diventato chief technology officer, quindi ha assunto la stessa carica in Tether. È stato nominato ad nell’ottobre 2023. Ha la sua base a Lugano, ma viaggia molto.