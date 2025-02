Cambi al vertice per Populous: Bruce Miller nuovo presidente globale e CEO

Populous, azienda leader nell’architettura e nel design per lo sport e l’intrattenimento, ha annunciato oggi diversi cambiamenti strategici nella propria organizzazione globale, che entreranno in vigore il 31 marzo 2025. Bruce Miller, attualmente Managing Director della regione delle Americhe, diventerà il nuovo Presidente Globale e CEO.

Earl Santee, uno dei fondatori della società e attuale CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione Globale, assumerà il ruolo di Presidente Esecutivo, rimanendo nel Consiglio di Amministrazione. Christopher Lee assumerà nuovi incarichi come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Global Head of Design. Continuerà anche a ricoprire il ruolo di Managing Director della regione EMEA.

Jonathan Mallie, a capo dell’ufficio di New York dal 2015, diventerà Managing Director della regione delle Americhe. Continuerà inoltre a servire come Direttore Globale del Global Holdings Board e come primo riferimento per il design di progetti chiave.

Richard Breslin continuerà a guidare la regione APAC, passando dal ruolo di Co-Managing Director a quello di Managing Director per l’APAC. Entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione e continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore del Global Holdings Board. Infine, l’ex Co-Managing Director della regione APAC, Paul Henry, lascerà il suo attuale incarico di Co-Managing Director, ma resterà un membro chiave del team di leadership dell’APAC e del Global Holdings Board.

I Managing Director regionali risponderanno a Bruce Miller in qualità di CEO e Presidente, anche gli altri ruoli di leadership globale rimarranno invariati:

Kevin Hagan – Chief Financial Officer

Zachary Rudman – Chief Legal Officer

Kristin Gibbar – Chief People Officer

Nick Reynolds – Chief Global Strategy Officer

Lo studio di architettura è molto attivo anche nel mondo del calcio e ha disegnato diversi impianti che sono stati realizzati, oltre ad aver collaborato per progetti futuri. Tra gli stadi già costruiti vanno ricordati l’Emirates Stadium (Arsenal), il nuovo Wembley e il Tottenham Hotspur Stadium. Per quanto riguarda invece i progetti rimasti per il momento “su carta” ci sono “La Cattedrale” (impianto che nelle idee del 2019 di Inter e Milan avrebbe dovuto sostituire lo stadio Giuseppe Meazza), il concept per il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano, il nuovo stadio del Como e alcuni degli stadi che ospiteranno il Mondiale del 2034 in Arabia Saudita.

Commentando le nuove nomine, l’attuale CEO e Presidente Earl Santee ha dichiarato: «Questi importanti incarichi di leadership globale riflettono e rafforzano il nostro successo come azienda leader nel design a livello internazionale. Da oltre 40 anni, la nostra cultura di innovazione e imprenditorialità ci ha spinti avanti, portandoci oggi a contare oltre 1.500 dipendenti in 31 uffici in tutto il mondo. Offriamo ai nostri clienti una combinazione unica di servizi, con un crescente investimento nella trasformazione digitale dei nostri sistemi operativi, tecnologie di design all’avanguardia e un uso attento dell’intelligenza artificiale».

«Mentre ci avviamo verso la prossima fase di crescita, sia in modo organico che attraverso potenziali acquisizioni e partnership, sono certo che il nostro nuovo team di dirigenza continuerà a veicolare il nostro impegno per l’eccellenza nel design a livello globale», ha aggiunto.

Riguardo alla nomina di Bruce Miller come CEO e Presidente, Santee ha proseguito: «Bruce Miller lavora con noi da 36 anni. Come Managing Director della regione delle Americhe dal 2019, ha supervisionato una crescita costante, ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti in un periodo in cui l’azienda ha esteso la sua presenza a 11 uffici tra Stati Uniti e Canada. Ha inoltre guidato personalmente il design di progetti iconici come Allianz Field, Target Field e Geodis Park. Non c’è persona più qualificata per guidare Populous nel futuro».

Bruce Miller ha invece commentato: «Questo è un momento entusiasmante per Populous e sono orgoglioso di assumere il ruolo di CEO e Presidente Globale. Il nostro impegno per l’eccellenza del design e l’innovazione è il cuore di tutto ciò che facciamo, permettendo ai nostri designer e team di progetto di sviluppare soluzioni uniche e visionarie per i nostri clienti in tutto il mondo. Jonathan Mallie, Christopher Lee e Richard Breslin continueranno a fornire leadership e ispirazione nel design nelle rispettive regioni: Americhe, EMEA e APAC. Sono entusiasta di guidare i nostri talentuosi team globali e regionali, che continuano a essere i migliori nel design di luoghi dove le persone amano stare insieme».

Riflettendo sulla creazione dei nuovi ruoli di Vice Chair e Global Head of Design, Earl Santee ha aggiunto: «Christopher Lee ha anche guidato l’espansione geografica e il potenziamento dei servizi come Managing Director della regione EMEA dal 2015. In qualità di responsabile del design di molti dei nostri progetti più influenti, è la persona ideale per rafforzare il nostro impegno verso la qualità del design nel nuovo ruolo di Global Head of Design, sia per Populous che per eventuali future acquisizioni. La sua esperienza e prospettiva globale saranno di grande beneficio anche nel suo ruolo di Vicepresidente dell’azienda».