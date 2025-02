Inzaghi jr in campo per la sicurezza negli stadi: porta Oaro sul mercato italiano

Tommaso Inzaghi si prepara a portare una piccola, grande rivoluzione nel mondo del ticketing in Italia. L’imprenditore e agente FIFA, figlio dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e della presentatrice Alessia Marcuzzi, è infatti intermediario e advisor – insieme a Jacopo Balladelli – per il lancio nel nostro Paese di Oaro, un mercato per il quale Inzaghi ha l’esclusività per conto della piattaforma.

Oaro è una società ispano-canadese fondata nel 2017, guidata dal presidente Ariano Hernandez e dal vice president of sales Nacho España River, il cui obiettivo è quello di fornire alle società nuovi mezzi per l’autenticazione e le autorizzazioni per l’identità digitale e per il controllo degli accessi in occasione di eventi sportivi e non solo.

Un modo per aumentare la sicurezza, per combattere gravi fenomeni come quello del razzismo, ma anche per colpire il mercato del reselling, che in Italia sottrae circa 300 milioni di euro annui di ricavi alle attività legali. L’azienda opera già nel settore calcistico in altri Stati europei quali Spagna, Paesi Bassi, Turchia e Grecia e sta lavorando con alcuni club di Serie A per implementare il proprio servizio a livello di ticketing dalla prossima stagione e portare un upgrade nell’ambito della sicurezza per gli accessi agli stadi.

Il cliente più importante di Oaro è Air Canada, compagnia aerea con cui la società collabora da ben sette anni per la verifica dei passeggeri e per la quale è in grado di identificare e verificare chiunque effettui un acquisto online. Cinque anni fa ha preso invece il via una collaborazione con la Federcalcio spagnola (Rfef) e ogni volta che le Furie Rosse disputano una gara nel Paese Oaro gestisce la sicurezza sul fronte dell’acquisto dei tagliandi.

L’Italia è un mercato ancora poco avanzato dal punto di vista tecnologico e, allo stesso tempo, in Serie A sono emersi problemi di violenza e razzismo che Oaro – grazie al suo sviluppo tecnologico – punta ad aiutare a contenere e, possibilmente, a eliminare. Tra gli aspetti più importanti da segnalare nell’attività di Oaro c’è l’utilizzo della biometria per la verifica dell’utente tramite un selfie. Un’immagine che viene però conservata esclusivamente sul telefono dell’utente.

Nessuno la raccoglie, garantendo così un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) a livello europeo. La tecnologia può connettersi inoltre in tempo reale con le “blacklist” dei club e della polizia, fornendo loro tutte le informazioni necessarie e garantendo anche una maggiore serenità sui luoghi degli eventi grazie ai controlli anticipati. Oaro è in grado di verificare ufficialmente quasi 200 diverse nazionalità, riconoscendo il documento d’identità o passaporto e ottenendo una verifica nel giro di pochi secondi.