Mauro Tassotti torna al Milan: farà parte dello staff di Bonera nell’Under 23

«AC Milan comunica che, da oggi, Mauro Tassotti entra a far parte dello staff tecnico dell’allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera». Con questa nota, il club rossonero ha annunciato il ritorno di Tassotti all’interno della società, dove mancava ormai dal luglio del 2016.

Tassotti vanta un lungo passato nel Milan, sia come calciatore – dove ha giocato dal 1980 al 1997 – e poi come viceallenatore. Tassotti ha affiancato prima Carlo Ancelotti, e poi tutti i suoi successori (guidando anche la squadra ad interim in qualche occasione), fino a quando è stato sollevato dall’incarico con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic.

Ora il ritorno in rossonero, per fornire il proprio contributo nell’ambito del progetto Under 23. Bonera è stato infatti a rischio esonero nelle ultime settimane, a seguito dei pessimi risultati maturati in campionato, che stanno mettendo Milan Futuro a forte rischio retrocessione.