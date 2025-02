Banco Bpm, nel 2024 utile di 1,9 miliardi e dividendo da 1,5 miliardi

Banco Bpm ha chiuso il 2024 con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 52% sull’esercizio precedente, e con un utile netto adjusted salito del 18% a 1,7 miliardi, superiore del 24% rispetto alla guidance 2024 e del 13% rispetto al target 2026.

La banca ha deliberato un dividendo di 1 euro ad azione, con una percentuale di utile destinato a cedola (pay-out) dell’80%, in crescita rispetto al 67% del 2023. Nel 2024 sono stati distribuiti dividendi per 1,5 miliardi, 650 milioni in più del 2023. Si tratta di «risultati senza precedenti, sia in termini di redditività sia di remunerazione agli azionisti», ha spiegato l’istituto di credito in una nota.

Il CdA del Banco, che nel 2024 ha visto i ricavi salire del 6,8% a 5,7 miliardi di euro, ha deliberato di proporre alla prossima assemblea il pagamento di un dividendo cash di 0,6 euro ad azione, per un ammontare complessivo di 909,1 milioni, che si aggiunge all’acconto di 0,4 euro ad azione già pagato il 20 novembre 2024, per un importo complessivo pari a 600,6 milioni, che porta il monte dividendi 2024 a 1.509,1 milioni.

Banco Bpm bilancio 2024 – Il piano industriale 2024-2027

L’istituto ha approvato inoltre il nuovo piano industriale che punta a realizzare utili netti cumulati nel periodo 2024-2027 superiori a 7,7 miliardi di euro, nonostante il forte calo dei tassi di interesse, e ad assicurare ai soci una remunerazione complessiva superiore ai 7 miliardi di euro, di cui oltre 6 miliardi garantiti indipendentemente dal trattamento regolamentare relativo all’acquisizione di Anima.

L’obiettivo al 2027, si legge in una nota, è di realizzare 2,15 miliardi di utili, grazie alla crescita “stand alone” del Banco (1,95 miliardi) e all’integrazione di Anima (0,2 miliardi). Il nuovo piano fa leva sulla presenza territoriale del Banco, concentrata nelle aree più ricche del Paese, su un set completo di fabbriche prodotto, a cui si aggiungerà Anima, in grado di fornire un’ampia e gamma di prodotti e servizi finanziari ai clienti, e ha come base di partenza i risultati conseguiti nel 2024.

Il gruppo punta così a conseguire nel 2027 un utile di 2,15 miliardi di euro, a fronte del risultato normalizzato di 1,69 miliardi del 2024, grazie a un aumento della componente non derivante dagli interessi per 0,45 miliardi, di cui 0,28 miliardi frutto di commissioni «che beneficiano dell’entrata a pieno regime delle principali fabbriche prodotto, oltre che delle crescenti commissioni grazie alla partnership strategica con Anima», che contribuirà anche con 0,2 miliardi di euro all’utile netto.

Il piano punta a ricavi core per 6,24 miliardi nel 2027, a proventi operativi per 6,36 miliardi con un cost-income del 44%. Il ritorno sul capitale tangibile sarà superiore al 24% mentre il rapporto dei crediti deteriorati lordi sul portafoglio credito si attesterà al 3% e il costo del rischio resterà contenuto a 40 punti base, con crediti lordi in bonis alla clientela per 100,3 miliardi di euro, conti correnti e depositi per 101,8 miliardi e una raccolta indiretta per 137 miliardi.

Banco Bpm prevede di atterrare con un indice di solidità patrimoniale superiore al 14% a fine piano, mantenendo un valore superiore al 13% «in arco piano indipendentemente dal trattamento regolamentare relativo all’acquisizione di Anima».