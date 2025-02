Sanremo, Conti batte Amadeus per la prima serata: oltre 12 milioni di spettatori

Una prima serata di Sanremo che consegna a Rai 1 ottimi ascolti per il Festival della canzone italiana, arrivato alla sua 75esima edizione. Il ritorno di Carlo Conti come presentatore e direttore artistico è stato seguito, secondo la media della total audience, da 12,6 milioni di spettatori per uno share del 65,3%.

Facendo un confronto con l’edizione 2024, l’ultima presentata da Amadeus, questa si era fermata a 10,5 milioni di spettatori per uno share del 65,1%. L’anno scorso, a superate la quota di 12 milioni di spettatori, fu solamente la finalissima che toccò quota 14 milioni.

Nella prima puntata 2025, Conti è stato coadiuvato nella conduzione da Gerry Scotti e Antonella Clerici, mentre Jovanotti è stato l’ospite principale. Durante la puntata, infine, c’è stato anche un videomessaggio di Papa Francesco. Questa sera andrà in scena il secondo appuntamento, con l’esibizione di metà dei cantanti in gara.