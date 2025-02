Quando guadagna la Rai da Sanremo? Le cifre per la 75° edizione del Festival

Quanto guadagna la Rai da Sanremo? Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo, la storica kermesse della musica italiana giunta alla 75ª edizione. Sono tante le sfide che dovrà affrontare questa edizione guidata dal direttore artistico Carlo Conti in termini di performance. Il paragone è evidentemente dietro l’angolo, così come il quinquennio boom targato Amadeus in termini di ascolti televisivi.

Quanto guadagna la Rai da Sanremo? Le cifre della raccolta pubblicitaria

Eppure la prima sfida, se così va definita quella sulla raccolta pubblicitaria, è stata già vinta. Il dato di partenza era la cifra record di 60,2 milioni di euro (+20% sull’anno prima) raggiunta dalla raccolta pubblicitaria durante la quinta edizione del Festival condotta da Amadeus, grazie a una share media del 65,44%.

Ebbene, secondo le attuali stime riportate da MF-Milano Finanza la raccolta di questa edizione dovrebbe chiudere attorno ai 67 milioni di euro, un risultato – che se confermato – sottolineerebbe ulteriormente la bontà del progetto Rai-Conti. Nei corridoi di Viale Mazzini in realtà non c’è enorme stupore per alcuni motivi.

Innanzitutto l’abilità di Conti nel comporre un cast più “vendibile” rispetto a quello che aveva formato nelle sue esperienza precedenti da direttore artistico. E poi, dato fondamentale, l’incremento dei listini del 7% sull’anno prima (che a sua volta era aumentato dell’8%), con i picchi tariffari che si toccheranno all’ultima serata di sabato 15 febbraio, quando sia il primo sia l’ultimo spot da 15 secondi nel break delle ore 21.45 costeranno, ciascuno, 152.515 euro netti, mentre gli altri spot da 15 secondi interni a quel break avranno un prezzo di 138.650 euro ciascuno.

Quanto guadagna la Rai da Sanremo? L’impatto economico

Lo spazio più costoso è però la telepromozione delle 23:30. Per circa un minuto di spazio in quella fascia la cifra richiesta supera il milione di euro (1.166.050 euro). Non solo pubblicità. Questo Festival di Sanremo avrà un impatto economico, secondo EY, di 245 milioni (con un valore aggiunto di 97,9 milioni e la creazione di 1.459 posti di lavoro), oltre 40 milioni più della precedente edizione.