Il Milan, in collaborazione con Puma e Off-White, si prepara a svelare venerdì 14 febbraio il Fourth kit della stagione 2024/25, «in quella che si preannuncia come la fusione perfetta di calcio, moda e innovazione», sottolinea il club rossonero nella nota che annuncia la data di lancio.

Nell’attesa, da oggi è già possibile acquistare in pre-order la maglia in versione Authentic in esclusiva sullo Store online ufficiale del club. Disponibile in due colorazioni – una nera e una rossa – la maglia è personalizzabile con due font diversi.

Oltre a nomi e numeri dei giocatori nella versione che sarà applicata sulle maglie della squadra nelle competizioni ufficiali, sarà possibile scegliere anche una special edition disegnata appositamente da Off-White disponibile in quattro diverse varianti di lettering da abbinare a due numerazioni.

Si tratta di versioni dal design estremamente audace, lontane dalle tradizionali divise con le iconiche strisce rossonere. Le due varianti cromatiche sarebbero state realizzate per poter fare indossare una maglia speciale anche al portiere. Un altro taglio con la storia è il fatto che sulla maglia lo stemma del Milan è monocromatico, sovrastato dalla scritta “DIAVOLI”.

La prima maglia Puma Milan Off-White presenta un colore che va dal nero al verde con loghi in giallo, verde e rosso. La seconda maglia Puma Milan Off-White ha lo stesso design della prima, ma con una gradazione di colore dal rosso al verde.