Il fondo Elliott – proprietario del Milan fino al 2022, anno della cessione del club rossonero alla RedBird Capital di Gerry Cardinale – ha acquisito una partecipazione del colosso dell’energia britannico BP. Lo scrive Bloomberg sottolineando che, al momento, non è stato possibile conoscere immediatamente l’entità esatta della partecipazione di Elliott.

Il fondo attivista punta ad aumentare il valore per gli azionisti spingendo l’azienda a prendere in considerazione misure trasformative. Elliott ritiene che BP sia significativamente sottovalutata e che le sue performance siano deludenti. In Borsa, a Londra, il titolo BP ha registrato un balzo fino all’8,2% a 468,9 pence, ai massimi dal 2020.

Negli ultimi cinque anni, il valore delle azioni di BP era sceso di circa l’8%, mentre i suoi rivali nel settore del petrolio, da Shell a Exxon Mobil Corp, hanno registrato aumenti di almeno il 30%. Sotto la guida dell’ex amministratore delegato Bernard Looney, l’azienda aveva puntato sulla strategia net-zero in una scommessa fallita sul fatto che il consumo di petrolio avesse raggiunto il picco e da allora ha faticato a presentare una chiara strategia di rilancio. Con una capitalizzazione di mercato di circa 69 miliardi di sterline, BP oggi vale meno della metà di Shell.

La mossa di Elliott è l’ultima di una serie di interventi di fondi attivisti nel settore petrolifero. Nel 2021, Exxon perse una battaglia contro il fondo ESG Engine No. 1, mentre Third Point di Dan Loeb acquisì una partecipazione in Shell nello stesso anno, chiedendo di separare le divisioni gas naturale, rinnovabili e marketing in un’azienda indipendente.

Negli ultimi mesi, Elliott ha ottenuto con successo lo scorporo di Honeywell International, che questa settimana ha annunciato la divisione in società separate quotate in Borsa. Il fondo ha inoltre rivelato una partecipazione in Anglo American lo scorso anno durante il tentativo di acquisizione da parte di BHP Group della società mineraria londinese. Elliott ha una lunga storia di investimenti nel settore energetico, avendo promosso cambiamenti in aziende come NRG Energy e Suncor Energy negli ultimi anni.