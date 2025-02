Opzione Bollini per Milan Futuro? Ipotesi Bonucci come CT dell’Italia U19

L’avventura di Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro è arrivata al capolinea. La seconda squadra rossonera si trova in piena zona retrocessione, ormai da diversi mesi, nel girone B di Serie C e si è arrivati ormai a un passo dal cambio di allenatore.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il rendimento dei ragazzi di Bonera è del tutto insoddisfacente, anche in virtù dei nuovi innesti arrivati dal mercato di gennaio. Dopo alcune ore di valutazione, tra le varie opzioni sarebbe stata individuata anche la figura di Alberto Bollini, ritenuto in grado di lavorare molto bene con i giovani grazie al suo percorso fatto nelle giovanile dell’Italia negli ultimi anni.

Un percorso che non è però arrivato a una naturale conclusione, visto che l’Under 19 allenata da Bollini è prossima a giocarsi la qualificazione al campionato europeo di categoria in programma nel 2025 in Romania. Proprio per questo sono in corso valutazione in FIGC, con la Federazione chiamata a dare il via libera al tecnico, che avrebbe già accettato la proposta del Milan.

Il nuovo direttore tecnico Jovan Kirovski, infatti, ha proposto a Bollini un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Proposta come detto accettata da Bollini che attende il via libera definitivo della FIGC per iniziare la sua avventura sulla panchina rossonera. Intanto si iniziano a formulare le prime ipotesi per il successore in Under 19, con la candidatura di Leonardo Bonucci che sembra essere la favorita per continuare il percorso intrapreso da Bollini in questi mesi.