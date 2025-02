Trump mette l’NFL nel mirino: minaccia di tagliare le agevolazioni fiscali ai proprietari

Il presidente USA Donald Trump ha minacciato di tagliare le agevolazioni fiscali speciali per i proprietari di squadre sportive, riaccendendo potenzialmente una lunga battaglia contro la NFL e alcune delle famiglie più ricche d’America.

Come riportato da Bloomberg, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato giovedì che Trump vuole porre fine a quelle che ha definito “agevolazioni fiscali speciali per i miliardari proprietari di squadre sportive”. Nel dettaglio, i proprietari di squadre sportive beneficiano da tempo di vantaggi fiscali. Dal 2004, con l’American Jobs Creation Act, i proprietari possono dedurre una parte del prezzo di acquisto dalla tassa sul reddito della squadra per un periodo di 15 anni.

Le squadre sportive sono spesso strutturate come società a responsabilità limitata, il che significa che i guadagni o le perdite, se necessario, possono finire sulle dichiarazioni fiscali personali dei proprietari. Questo può trasformarsi in una deduzione fiscale utile per chi ha portafogli ampi. Negli ultimi 20 anni, la NFL ha anche adattato costantemente le sue regole di successione, permettendo ai proprietari di trasferire le loro squadre ai familiari mentre sono ancora vivi, riducendo così le imposte sulle successioni.

La promessa di agevolazioni fiscali, combinata con la popolarità duratura dello sport dal vivo in un momento di frammentazione dei media, ha causato un boom nelle valutazioni, con il risultato che solo gli ultra-ricchi possono ora permettersi una squadra sportiva di alto livello. Il magnate del private equity Josh Harris, insieme a una cerchia di ex-alunni di Wall Street, ha acquistato i Washington Commanders nel 2023 per circa 6 miliardi di dollari, ovverosia il più grande affare mai registrato per una squadra sportiva.

Trump tra l’altro aveva già provato ad entrare nel mondo NFL. Oltre 30 anni fa, infatti, acquistò i New Jersey Generals nella breve United States Football League e cercò di forzare una fusione con la NFL. E anche i successivi tentativi di Trump di acquistare i New England Patriots, i Buffalo Bills e i Dallas Cowboys furono respinti.

Lo scontro con la NFL si accese ulteriormente durante il primo mandato di Trump come presidente. Nel 2016, durante la sua prima campagna, Trump criticò il quarterback Colin Kaepernick, che rimase seduto durante l’inno nazionale per protestare contro la violenza della polizia. Da lì, altri giocatori si unirono alla protesta e le loro azioni continuarono nella stagione 2017.

Trump criticò le proteste, chiedendo ai tifosi di boicottare la lega e agli proprietari di licenziare i giocatori coinvolti, continuando a attaccare la NFL dopo l’inizio del suo mandato. Sebbene alcuni proprietari della NFL siano sostenitori di Trump, altri reagirono e nel 2018 Trump non invitò i Philadelphia Eagles, che avevano vinto il Super Bowl in quello stesso anno, dalla tradizionale visita alla Casa Bianca.