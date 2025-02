Gli stipendi del Feyenoord 2024-25: ecco quanto guadagnano gli olandesi

Il Feyenoord, una delle squadre più prestigiose dei Paesi Bassi, si prepara ad affrontare la stagione 2024/25 con grandi ambizioni. Dopo aver lottato ai vertici dell’Eredivisie nelle ultime stagioni, il club di Rotterdam punta a confermarsi tra le protagoniste del campionato e a lasciare il segno nelle competizioni europee, nonostante l’addio del proprio condottiero Arne Slot, che ha preso in mano il Liverpool nel dopo-Klopp.

Tra i pilastri della difesa c’è David Hancko, leader della retroguardia e punto di riferimento per la squadra. A rinforzare il reparto è arrivato anche Facundo González, giovane talento uruguaiano in prestito dalla Juventus, che aggiungerà solidità e dinamismo. Con un mix di esperienza e giovani promesse, il Feyenoord mira a contendere il titolo all’Ajax e al PSV Eindhoven, senza trascurare un percorso ambizioso in Champions League.

Partenza “dolorosa” nel gennaio 2025 è stata quella di Santiago Gimenez, passato al Milan per oltre 30mln di euro: “El Bebote” era il terminale offensivo del Feyenoord, che al momento si affida a Ayase Ueda per finalizzare la manovra. Ecco gli stipendi, netti e lordi, e le scadenze contrattuali del club di Rotterdam.